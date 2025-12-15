Arthur Fils peilt Comeback in Hongkong an

Arthur Fils, einer der aufregendsten jungen Spieler auf der ATP-Tour, möchte beim ATP-Tour-250-Turnier in Hongkong zurückkommen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.12.2025, 07:50 Uhr

© Bank of China Hong Kong Tennis Open Arthur Fils plant offenbar ein Comeback in Hongkong

Mindestens eines muss man der Pressestelle des ATP-Tour-250-Turniers in Hongkong lassen: An Output mangelt es dort nicht. Und so flattert also die nächste Pressemitteilung ins Haus. Und siehe da: Arthur Fils scheint nun doch so fit zu sein, dass er in Hongkong an den Start gehen kann. Zur Erinnerung: Fils hatte sich in Roland-Garros einen Ermüdungsbruch zugezogen, der einzige Comeback-Versuch in Toronto fiel nicht zufriedenstellend aus.

Fils hatte im Frühjahr 2025 ja groß aufgezeigt, in Monte-Carlos wäre dem Franzosen beinahe ein Sieg gegen den späteren Champion Carlos Alcaraz gelungen. Bei den French Open schleppte er sich dann durch das Match gegen Jaume Munar, eher danach die Notbremse gezogen werden musste. Jetzt soll es also das Comeback geben.

Ein Landsmann von Arthur Fils tritt in Hongkong als Titelverteidiger an: Alexandre Müller hatte zu Beginn der Saison 2025 eben dort sein allererstes Championat geholt, auch die Monate danach konnten sich von Müller durchaus sehen lassen.

