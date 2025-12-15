ATP: Carlos Alcaraz - der Sand- und Wiesenkönig

Geht es nach dem puren Prozentsatz der gewonnenen Matches, dann hatte Carlos Alcaraz in der Saison 2025 die Nase auf Sand und Rasen vorne. Auf Hartplatz bringt Jannik Sinner die besten Prozente.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 15.12.2025, 08:41 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz beim Klassiker in Monte-Carlo

Zunächst einmal die größte Überraschung in der Betrachtung der Aufsplitterung des Tennisjahres 2025 auf die verschiedenen Beläge: Wer darauf gewettet hat, dass Alexander Bublik in Sachen Siegquote auf Sand unter den besten fünf Spielern des Jahres 2025 landen würde, der hebe bitte die Hand. Genau: Wir sehen hier niemanden. Tatsächlich haben die Back-to-Back-Titel von Bublik in Gstaad un bei den Generali Open in Kitzbühel dem Kasachen einen Gewinn-Prozentsatz von 76,2 beschert. Und damit den vierten Platz hinter Carlos Alcaraz, Jannik Sinner und Lorenzo Musetti.

Tatsächlich ist die Terre Battue aber der einzige Belag, in dem diese Reihung die volle Wahrheit erzählt. Warum ? Weil Carlos Alcaraz eben auch das wichtigste Turnier auf Sand gewonnen hat. Nämlich die French Open. Die einzige Niederlage setzte es übrigens in Barcelona gegen Holger Rune. Da war Alcaraz aber auch schon demaßen angeschlagen, dass er danach in Madrid nicht starten konnte.

Hier die Zahlen für die besten Sandplatzspieler 2025:

Spieler % Matches Titel Carlos Alcaraz 95,7 22-1 3 Jannik Sinner 84,6 11-2 0 Lorenzo Musetti 82,6 19-4 0 Alexander Bublik 76,2 16-5 2 Jack Draper 75,0 12-4 0

Auf Rasen hat der Spanier auch die Nase vorne. Da aber ging der Hauptpreis mit dem Triumph in Wimbledon aber bekanntlich an Jannik Sinner. Dessen Niederlage gegen Alexander Bublik in HalleWestfalen zwar möglicherweise kurz geschmerzt hat. Aber Sinner würde eine Wiederholung genau derselben Ergebnisse auch 2026 sicherlich unterschreiben.

Hier die Zahlen für die besten Rasenspieler 2025:

Spieler % Matches Titel Carlos Alcaraz 91,7 11-1 1 Jannik Sinner 88,9 8-1 1 Taylor Fritz 86,7 13-2 2 Alexander Bublik 83,3 5-1 1 Novak Djokovic 83,3 5-1 0

Auf Hartplatz wiederum führt Sinner die Rangliste an. Allerdings muss man auch hier anmerken, dass Alcaraz, wegen seiner doch überraschend frühen Niederlagen etwa in Indian Wells und Miami nur Vierter, mit den US Open eben doch auch einen der ganz wichtigen Titel geholt hat. Und zwar im Endspiel gegen Jannik Sinner.

Der Überraschungsgast auf diesem Belag ist natürlich Valentin Vacherot, der im Herbst sensationell den Titel beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai holen konnte.

Hier die Zahlen für die besten Hartplatzspieler 2025:

Spieler % Matches Titel Jannik Sinner 92,9 39-3 5 Valentin Vacherot 85,7 12-2 1 Carlos Alcaraz 84,4 38-7 4 Jack Draper 82,4 14-3 1 Novak Djokovic 78,1 25-7 1



Bemerkenswert übrigens, dass es Top-Ten-Spieler wie etwa Alexander Zverev, Félix Auger-Aliassime oder Alex de Minaur auf keinem Belag unter die Top Fünf geschafft haben. Zumindest dann nicht, wenn man nur den Prozentsatz an gewonnenen Matches betrachtet.