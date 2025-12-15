ATP: Carlos Alcaraz - der Sand- und Wiesenkönig
Geht es nach dem puren Prozentsatz der gewonnenen Matches, dann hatte Carlos Alcaraz in der Saison 2025 die Nase auf Sand und Rasen vorne. Auf Hartplatz bringt Jannik Sinner die besten Prozente.
von Jens Huiber
zuletzt bearbeitet: 15.12.2025, 08:41 Uhr
Zunächst einmal die größte Überraschung in der Betrachtung der Aufsplitterung des Tennisjahres 2025 auf die verschiedenen Beläge: Wer darauf gewettet hat, dass Alexander Bublik in Sachen Siegquote auf Sand unter den besten fünf Spielern des Jahres 2025 landen würde, der hebe bitte die Hand. Genau: Wir sehen hier niemanden. Tatsächlich haben die Back-to-Back-Titel von Bublik in Gstaad un bei den Generali Open in Kitzbühel dem Kasachen einen Gewinn-Prozentsatz von 76,2 beschert. Und damit den vierten Platz hinter Carlos Alcaraz, Jannik Sinner und Lorenzo Musetti.
Tatsächlich ist die Terre Battue aber der einzige Belag, in dem diese Reihung die volle Wahrheit erzählt. Warum ? Weil Carlos Alcaraz eben auch das wichtigste Turnier auf Sand gewonnen hat. Nämlich die French Open. Die einzige Niederlage setzte es übrigens in Barcelona gegen Holger Rune. Da war Alcaraz aber auch schon demaßen angeschlagen, dass er danach in Madrid nicht starten konnte.
Hier die Zahlen für die besten Sandplatzspieler 2025:
|Spieler
|%
|Matches
|Titel
|Carlos Alcaraz
|95,7
|22-1
|3
|Jannik Sinner
|84,6
|11-2
|0
|Lorenzo Musetti
|82,6
|19-4
|0
|Alexander Bublik
|76,2
|16-5
|2
|Jack Draper
|75,0
|12-4
|0
Auf Rasen hat der Spanier auch die Nase vorne. Da aber ging der Hauptpreis mit dem Triumph in Wimbledon aber bekanntlich an Jannik Sinner. Dessen Niederlage gegen Alexander Bublik in HalleWestfalen zwar möglicherweise kurz geschmerzt hat. Aber Sinner würde eine Wiederholung genau derselben Ergebnisse auch 2026 sicherlich unterschreiben.
Hier die Zahlen für die besten Rasenspieler 2025:
|Spieler
|%
|Matches
|Titel
|Carlos Alcaraz
|91,7
|11-1
|1
|Jannik Sinner
|88,9
|8-1
|1
|Taylor Fritz
|86,7
|13-2
|2
|Alexander Bublik
|83,3
|5-1
|1
|Novak Djokovic
|83,3
|5-1
|0
Auf Hartplatz wiederum führt Sinner die Rangliste an. Allerdings muss man auch hier anmerken, dass Alcaraz, wegen seiner doch überraschend frühen Niederlagen etwa in Indian Wells und Miami nur Vierter, mit den US Open eben doch auch einen der ganz wichtigen Titel geholt hat. Und zwar im Endspiel gegen Jannik Sinner.
Der Überraschungsgast auf diesem Belag ist natürlich Valentin Vacherot, der im Herbst sensationell den Titel beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai holen konnte.
Hier die Zahlen für die besten Hartplatzspieler 2025:
|Spieler
|%
|Matches
|Titel
|Jannik Sinner
|92,9
|39-3
|5
|Valentin Vacherot
|85,7
|12-2
|1
|Carlos Alcaraz
|84,4
|38-7
|4
|Jack Draper
|82,4
|14-3
|1
|Novak Djokovic
|78,1
|25-7
|1
Bemerkenswert übrigens, dass es Top-Ten-Spieler wie etwa Alexander Zverev, Félix Auger-Aliassime oder Alex de Minaur auf keinem Belag unter die Top Fünf geschafft haben. Zumindest dann nicht, wenn man nur den Prozentsatz an gewonnenen Matches betrachtet.