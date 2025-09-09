Davis Cup: Carlos Alcaraz fehlt Spanien gegen Dänemark

Nach seinem Triumph bei den US Open legt Carlos Alcaraz eine Pause ein. Der Weltranglistenerste steht dem spanischen Davis-Cup-Team am Wochenende gegen Dänemark nicht zur Verfügung.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 08.09.2025, 22:57 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz legt eine Pause ein

So einen Turniersieg bei den US Open wird man wohl noch genießen dürfen. Und also wird Carlos Alcaraz nach seinem Triumph in New York eine Pause einlegen und dem spanischen Davis-Cup-Team am Wochenende gegen Dänemark wegen “Müdigkeit” nicht zur Verfügung stehen. Das teilte der Tennisverband seines Landes am Montag mit.

Damit vermeidet Alcaraz auch eine rasche Umstellung, findet der Länderkampf in Marbella doch auf Sand statt. Neben dem Weltranglistenersten muss Spaniens Davis-Cup-Kapitän David Ferrer auch auf Alejandro Davidovich Fokina verzichten. Für die Hausherren werden nun Jaume Munar, Pedro Martinez, Roberto Carballes Baena, Pablo Carreno Busta und Marcel Granollers spielen.

Rune führt dänisches Team an

Dänemark setzt im Kampf um einen Platz bei der Davis-Cup-Endrunde auf Holger Rune, Elmer Moeller, August Holmgren, Christian Sigsgaard und Johannes Ingildsen. Stattfinden werden die Partien in Marbella, wo einst Dominic Thiem sein Comeback nach langwieriger Handgelenksverletzung gab, am 13. und 14. September.

Neben einem in Marbella werden am kommenden Wochenende sechs weitere Tickets für die Davis Cup Finals vergeben werden. Unter anderem kämpfen auch Deutschland und Österreich um ihren Platz in Bologna. Die Endrunde in der Emilia-Romagna findet vom 18. bis 23. November statt, Gastgeber und Titelverteidiger Italien ist bereits automatisch qualifiziert.