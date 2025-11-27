Kritik reißt nicht ab: Auch Fabio Fognini fordert Davis Cup-Revolution

Der Davis Cup 2025 ist seit Sonntag Geschichte, die Diskussion über das derzeitige Format des Wettbewerbes geht jedoch munter weiter.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 27.11.2025, 13:35 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Auch Fabio Fognini ist mit dem derzeitigen Davis Cup-Format nicht glücklich.

Nun hat sich mit Fabio Fognini ein Vertreter jenes Landes zu Wort gemeldet, das als Austrager und Gewinner des Wettbewerbes eigentlich noch am ehesten mit dem Status quo zufrieden sein könnte. Doch, obwohl Italien in Bologna zum dritten Mal in Folge den Titel holte, sieht auch Fognini das derzeitige Format kritisch.

In einem Interview mit dem "Corriere della Serra" meinte der 38-Jährige auf Nachfrage: „Was ich vom neuen Davis Cup halte? Sie haben ihn verändert - und Viele sagen zum Schlechteren. Das denke ich auch.“

“Es waren keine Namen dabei”

Speziell die Absagen von Jannik Sinner und Carlos Alcaraz hätten dem Event etwas von seinem Glanz genommen, so Fognini, der ausführte: "Es waren keine Namen dabei. Von den Top 10 war nur Alexander Zverev am Start. Das ist nicht gut für den Davis Cup."

Die ehemalige Nummer neun der Tenniswelt fordert deshalb, dass der Wettbewerb neu konzipiert werden sollte. Wie eine solche Neuausrichtung genau aussehen könnte, darauf will sich jedoch auch Fognini nicht festlegen. „Die Topspieler fordern, dass das Turnier nur alle zwei Jahre stattfindet. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll“, ging Fognini auf eine Idee ein, die zuletzt unter anderem von Jannik Sinner und Carlos Alcaraz propagiert wurde.

Fognini selbst spielte insgesamt 55 mal für sein Land. Der charismatische Italiener konnte zwar selbst nie den Davis Cup gewinnen - mit 35 Siegen und 20 Niederlagen kann sich seine persönliche Bilanz in dem Wettbewerb jedoch durchaus sehen lassen.