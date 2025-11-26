Davis Cup: Italien führt Nationenwertung vor Deutschland und Spanien an

Nach dem Triumph in Bologna führt Italien die Davis-Cup-Nationenwertung weiterhin an. Erste Verfolger sind neuerdings Deutschland und Spanien.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 26.11.2025, 11:24 Uhr

© Getty Images Italien führt die Nationenwertung weiterhin an

Die deutschen Tennis-Männer sind in der Nationenwertung des Davis Cup auf Rang zwei vorgerückt. Dies geht aus dem neuen Ranking hervor, das der Weltverband ITF nach dem Ende des Wettbewerbs veröffentlichte. Die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB) um Alexander Zverev war in Bologna im Halbfinale an Spanien gescheitert und wartet weiter auf den ersten Titelcoup seit 1993.

Erster ist Italien, das auch ohne Topstar Jannik Sinner zum dritten Mal in Serie in dem prestigeträchtigen Teamwettbewerb triumphieren konnte. Die Auswahl von Filippo Volandri liegt im Ranking fast 200 Punkte vor Deutschland.

Österreich behauptet Platz zwölf

Neuer Dritter ist Spanien, das sich durch den Finaleinzug in Bologna um sieben Plätze verbesserte. Dahinter folgen Australien und Belgien. Österreich, das bei der Endrunde im Viertelfinale gegen den späteren Sieger Italien verlor, liegt unverändert auf Rang zwölf.

Die Nationenwertung wird nach jeder Davis-Cup-Runde Runde veröffentlicht und basiert auf den Ergebnissen der vergangenen vier Jahre. Die jüngsten Leistungen werden dabei stärker gewichtet.

Die Davis-Cup-Nationenwertung im Überblick