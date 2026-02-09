Davis Cup: Diese 14 Teams kämpfen um die Finalrunde in Bologna

Die erste Davis-Cup-Qualifikationsrunde hatte einige Überraschungen zu bieten. tennisnet.com liefert einen Überblick, wer im September um die Finalrunde in Bologna kämpfen wird.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 09.02.2026, 09:36 Uhr

© Getty Images Indien sorgte gegen die Niederlande für eine Sensation

Aus deutschsprachiger Sicht verlief das Davis-Cup-Wochenende perfekt: Sowohl Deutschland, das sich in Düsseldorf gegen Peru mit 4:0 behauptete, als auch das in Japan knapp siegreiche Österreich gelang der Sprung in die zweite Qualifikationsrunde. Damit werden im September (18./19. oder 19./20.) beide Länder um einen der begehrten Finalplätze in Bologna spielen.

Die gute Nachricht: Deutschland und Österreich genießen dabei Heimreicht. Während die Auswahl von Michael Kohlmann auf Kroatien trifft, fordert Österreich die starken Belgier. Kroatien gewann am Wochenende gegen Dänemark mit 3:1, Belgien siegte in Bulgarien (ohne Grigor Dimitrov) glatt mit 4:0.

Premiere in Bologna

Weitere Favoritensiege gab es für Kanada (3:2 gegen Brasilien) und Frankreich (3:1 gegen die Slowakei), die im September in Nordamerika ein Finalticket untereinander ausspielen werden. Ein weiteres packendes Duell kündigt sich in Tschechien (3:1 gegen Schweden) an, wo die Hausherren die USA (4:0 in Ungarn) empfangen werden.

Für die größten Überraschungen in der ersten Runde sorgten Ecuador (3:1 gegen Australien), Indien (3:2 gegen die Niederlande) und Südkorea (3:2 gegen Argentinien). Während für Ecuador im September der harte Gang nach Großbritannien (4:0 in Norwegen) ansteht, trifft Südkorea zuhause auf Indien. Der Sieger dieser Begegnung wird die erste asiatische Nation sein, die seit der Einführung im Jahr 2022 an der Davis-Cup-Finalrunde teilnimmt.

Nicht um seinen Platz beim Finalturnier bangen muss der fix qualifizierte Gastgeber und Titelverteidiger Italien. Ob auch Vorjahresfinalist Spanien wieder in Norditalien dabei sein wird, muss sich hingegen erst noch weisen. Die an diesem Wochenende spielfreien Iberer treffen in der zweiten Qualifikationsrunde auswärts auf Chile (4:0 gegen Serbien).