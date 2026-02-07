Davis Cup: Vacherot schlägt Bublik, bringt Monaco in die Weltgruppe

Valentin Vacherot hat mit einem knappen Erfolg gegen Alexander Bublik den Aufstieg von Monaco in die Weltgruppe 1 des Davis Cups besiegelt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.02.2026, 22:42 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Valentin Vacherot hat in Kasachstan groß aufgespielt

Ob valentn Vacherot den grandiosen Erfolg beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai im Laufe seiner Karriere noch einmal wiederholen kann? Das wird die Zeit zeigen. Den Status des Tennishelden in Monaco hat Vacherot am heutigen Samstag aber weiter untermauert. Und zwar mit seinem zweiten Einzel-Sieg in der Davis-Cup-Begegnung in Kasachstan.

Bereits gestern hatte Vacherot große aufgespielt, Alexander Shevchenko nur drei Games gelassen. Heute ging es im Spitzeneinzel gegen Alexander bublik. Und da setzte sich Vacherot mit 7:6 (4) und 7:6 (7) durch.

Und nachdem davor Hugo Nys und Romain Arneodo das Doppel für sich entschieden hatten, steht fest: Monaco wird erstmals in die Weltrguppe 1 des Davis Cups aufsteigen.