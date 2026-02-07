Davis Cup live: Krawietz und Pütz gegen Peru im Livestream und Liveticker
Kevin Krawietz und Tim Pütz können heute den Sieg für Deutschland klar machen. Das Doppel gegen Peru gibt es ab jetzt im Livestream bei tennis.de und in unserem Liveticker.
von Jens Huiber
zuletzt bearbeitet: 07.02.2026, 15:03 Uhr
Wir verabschieden ...
... uns für heute. Wer aber noch weiter Davis Cup in Düsseldorf sehen möchte, ist bei tennis.de gut aufgehoben.
Fazit
Was nach einem Durchmarsch ausgesehen hat, wurde dann doch noch ein bisschen kompliziert. Und unterhaltsam. Fakt ist aber: Deutschland hat gegen Peru gewonnen. Und spielt im September entweder gegen Kroatien oder Dänemark um den Einzug in die Finalrunde.
PER - GER 0:6, 6:2, 4:6
Und dann kommt doch noch einmal Spannung auf. Kevin kann den Volley beim ersten Matchball nicht verwerten. Danach retourniert Buse stark zum Einstand. Die vierte Chance nutzen "KraPütz" dann aber.
PER - GER 0:6, 6:2, 4:5
Alsdenn: Die Peruaner wollen es sich dann doch anschauen, wie Team Deutschland ausserviert.
PER - GER 0:6, 6:2, 3:5
Ein eher seltener Volley-Fehler von Kevin zum 15:30. Es geht über Einstand - aber die beiden Favoriten lassen nichts anbrennen.
PER - GER 0:6, 6:2, 3:4
Ein richtig unterhaltsames Match jetzt. In dem sich Kevin und Tim nicht auf ihrem Break ausruhen dürfen. Denn Buse und Del Pino haben ein bisschen Blut geleckt. Und nehmen auch mehr Risiko.
PER - GER 0:6, 6:2, 2:4
Del Pino eröffnet mit einem superben Return. Und legt mit einem sicheren Volley gleich nach. Aber Pützi korrigiert das 0:30 mit vier starken Aufschlägen.
PER - GER 0:6, 6:2, 2:3
Buse hält sein Service - was auch heißt: Kevin und Tim müssen weiter wachsam bleiben.
PER - GER 0:6, 6:2, 1:3
Bei 15:30 ist Gefahr in verzug, Kevin serviert stark. Und pützi legt bei 30 alle mit einem tollen Safe am Netz nach. Führung wieder ausgebaut.
PER - GER 0:6, 6:2, 1:2
Die Peruaner lassen zwar nicht locker, nach einem Doppelfehler von Del Pino gibt es dennoch wieder einen Breakball. Da fliegt aber der Return von Pützi ins Aus. Die Peruaner bleiben dran.
PER - GER 0:6, 6:2, 0:2
Das Konzentrations-Level bei Kevin und Tim ist nun wieder auf Maximum-Level. Break bestätigt.
PER - GER 0:6, 6:2, 0:1
Buse beim Volley zum 15 alle mit ganz viel Übersicht. Aber: Bei 30:30 baut Kevin einen starken Vorhand-Return ein. Und auch mit dem folgenden Rückschlag von Pützi können die Gäste nichts anfangen. Break!
PER - GER 0:6, 6:2
Na, bumm! Was für eine Wende in diesem Match! Pützi muss nun auch seinen Aufschlag abgeben, der zweite Durchgang geht ganz glatt an Peru.
PER - GER 0:6, 5:2
Jetzt schaut es tatsächlich nach einem dritten Satz aus. Vor allem deshalb, weil Buse am Netz ein paar feine Punkte gelungen. Auch wenn er technisch ein bisschen improvisieren muss.
PER - GER 0:6, 4:2
Wie aus dem Nichts - und dennoch nicht unverdient: mit drei starken Returns in Folge holen sich die Peruaner ihr erstes Break im Match überhaupt!
PER - GER 0:6, 3:2
Es geht erstmals über Einstand - dank eines Rückhand-Passierballs von Tim Pütz. Aber vor allem Ignacio Buse hat jetzt seinen Groove gefunden. Und überrascht beim letzten Punkt Kevin in bisschen am Netz.
PER - GER 0:6, 2:2
Der Return von Buse bei 40:0 ist sehr formidabel - aber davon gibt es aus Sicht von Peru viel zu wenige. Pützi serviert souverän zum Ausgleich.
PER - GER 0:6, 2:1
Es wird ein wenig ausgeglichener - die Peruaner halten das Service nach 15:30.
PER - GER 0:6, 1:1
Kevin lässt sich indes nicht lange bitten. Und gibt als Aufschläger auch keinen Punkt ab.
PER - GER 0:6, 1:0
Peru schreibt an! Zu Null! Der Buse war´s, der sein Aufschlagspiel gewinnen konnte.
PER - GER 0:6
Pützi schließt den ersten Satz nach gefühlt acht Minuten (in Wahrheit waren es 19) mit einem Ass ab. 24 Punkte für Deutschland. 3 (in Worten: drei) für Peru. Nuff said.
PER - GER 0:5
Das ist einfach ein Klassenunterschied zwischen den beiden Paaren. Zu viel Druck von Kevin und Tim, wieder zwei Breakbälle. Und mit dem nächsten perfekten Return von Krawietz steht es 5:0.
PER - GER 0:4
Jetzt ist das Radl einmal durch. Und auch er Aufschlag von Kevin Krawietz ist unantastbar.
Interessanter Hinweis ...
... von Andi Mies, der das Match gemeinsam mit Christopher Kas kommentiert: Kevin und Tim haben die Seiten getauscht. Kevin jetzt auf der Einstand-, Pützi auf der Rückhandseite.
PER - GER 0:3
Nach neun deutschen gibt es den ersten peruanischen Punkt. Aber bei dem bleibt es auch. Das nächste Break.
PER - GER 0:2
Pützi bestätigt mit seinem Aufschlag souverän das Break. Bislang haben die Peruaner keinen Punkt gewonnen.
PER - GER 0:1
Das geht doch gleich einmal sehr entspannt los: Break zu Null für Kevin und Tim.
Auf geht´s!
Der zweite Peruaner ist übrigens Ignacio Buse. So ganz alleine hätte Arklon Huertas del Pino auch sicherlich weniger Spaß gehabt.
Die Jungs sind schon ...
... auf dem Court. Wollen wir uns darauf einigen, dass wir die Gäste heute einfach als "Peruaner" zusammenfassen? Weil den vollen Namen von Arklon Huertas del Pino immer in voller Breite zu zelebrieren - das wäre des Aufwands schon ein großer.
Einen schönen ...
... Samstagnachmittag all jenen, die sich für den herrlichen Tennissport und also den Davis Cup interessieren. Wir verfolgen also gleich Kevin Krawietz und Tim Pütz, auf dass die beiden den Sieg gegen Peru in trockene Tücher bringen.
Krawietz und Pütz sind in der Partie gegen Ignacio Buse und Arklon Huertas del Pino klare Favoriten.
Gestern hatten Yannick Hanfmann und Jan-Lennard Struff mit glatten Zwei-Satz-Erfolgen gegen Gonzalo Bueno und Juan Pablo Varillas für die 2:0-Führung Deutschlands gesorgt.
