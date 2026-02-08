Davis Cup: Nach 1:2-Rückstand - Südkorea kegelt Argentinien raus!

Südkorea hat in den Davis-Cup-Qualifiers den Vorjahresviertelfinalisten Argentinien mit 3:2 besiegt. Beim Heimspiel in Busan drehte der Außenseiter das Duell nach einem 1:2-Rückstand.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 08.02.2026, 17:35 Uhr

© Getty Images Das südkoreanische Davis-Cup-Team darf sich über einen großen Erfolg freuen.

Auf dem Papier reiste das argentinische Team um Kapitän Javier Frana als klarer Favorit nach Südkorea, obwohl zahlreiche Topspieler nicht zur Verfügung standen. Mit Thiago Tirante (ATP 95) und Marco Trungelliti (134) waren die beiden besten Spieler dennoch deutlich besser platziert als Südkoreas Nummer eins Soonwoo Kwon mit Rang 343. Doch schon am ersten Tag konnte Kwon gegen Trungelliti einen Matchpunkt einfahren, sodass es ausgeglichen in den zweiten Tag ging.

Im Doppel siegten Guido Andreozzi und Federico Gomez zunächst gegen das Duo Jisung Nam und Uisung Park in zwei Sätzen und brachten damit die Südamerikaner erneut in Führung. Doch in den beiden Einzeln nutzten die Südkoreaner ihren Heimvorteil und drehten mit zwei Siegen von Soonwoo Kwon (6:4, 4:6, 6:3 gegen Thiago Tirante) und dem ehemaligen Australian-Open-Halbfinalisten Hyeon Chung (6:4, 6:3 gegen Trungelliti) das Duell.

Auch Belgien, Tschechien und USA weiter

Während das südkoranische Team sich über die zweite Runde der Qualifiers im kommenden September freuen darf, muss Argentinien nach Teilnahme der Davis Cup Finals im letzten November nun gegen den Abstieg in die Weltgruppe I spielen, wo die Südkoreaner im vergangenen Herbst noch gegen Kasachstan gewannen.

Andere Viertelfinalisten aus dem November machten es hingegen deutlich besser. Tschechien siegte 3:1 gegen Schweden, während Belgien ein deutliches 4:0 in Bulgarien feiern konnte. Auch die USA, im Vorjahr noch in der zweiten Runde der Qualifiers knapp an Tschchien gescheitert, schaffte einen souveränen 4:0-Erfolg in Ungarn. Topspieler Tommy Paul holte am Samstag den ersten Matchpunkt für sein Team und legte den Grundstein für das Weiterkommen.