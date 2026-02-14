Davis Cup: Deutschland in Nationenwertung auf Rang drei, Österreich kehrt in Top Ten zurück

Während Deutschland in der Davis-Cup-Nationenwertung einen Platz verlor, kehrte Nachbar Österreich in die Top Ten zurück.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.02.2026, 07:16 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jürgen Melzer darf zufrieden sein

Das österreichische Davis-Cup-Team rangiert erstmals seit 2013 wieder in den Top Ten der Nationenwertung. Nach dem knappen 3:2-Auswärtserfolg über Japan verbesserte sich die Auswahl von Jürgen Melzer, die im Vorjahr die Finalrunde in Bologna erreicht hatte, um drei Plätze auf Rang neun.

“Es zeigt, dass wir über die letzten Jahre hinweg konstant gut gespielt haben, meistens jene Matches gewonnen haben, die wir gewinnen müssen, und auch nach oben dann auch die eine oder andere Nation geschlagen haben, die höher als wir gereiht war“, sagte Melzer. ”Das Ranking lügt nie. Deshalb ist es eine schöne Bestätigung für die gemeinsame Arbeit und die jüngsten Siege."

Österreich kratzt an Bestmarke

Mit einem Heimsieg über Belgien (18./19. oder 19./20. September) könnte sich Österreich zum zweiten Mal in Folge für das Finalturnier qualifizieren und in der Nationenwertung einen weiteren Sprung nach vorne machen. Als bislang beste Platzierung steht Rang acht aus dem Jahr 2012 zu Buche.

Deutschland verlor indes trotz des 4:0-Heimsiegs über Peru einen Platz und rangiert nun auf Position drei. Angeführt wird das Ranking von Davis-Cup-Champion Italien, dahinter folgt Vorjahresfinalist Spanien. Den größten Rückschlag innerhalb der Top Ten erlitt Australien, das nach der überraschenden Pleite in Ecuador um vier Plätze auf Position acht abrutschte.

Ecuador und Indien verbessern sich massiv

Gemeinsam mit Indien, das sich gegen die Niederlande durchgesetzt hatte, machte Ecuador den größten Sprung nach vorne. Beide Nationen konnten sich um starke 14 Plätze verbessern. Damit liegt Ecuador nun auf Rang 23, Indien auf Position 19.

Die Nationenwertung wird nach jeder Davis-Cup-Runde Runde veröffentlicht und basiert auf den Ergebnissen der vergangenen vier Jahre. Die jüngsten Leistungen werden dabei stärker gewichtet.

Die Davis-Cup-Nationenwertung im Überblick