Davis Cup: Aus der Traum! Deutschland scheitert im Halbfinale an Spanien

Deutschlands Traum vom ersten Davis-Cup-Triumph seit 1993 ist geplatzt. Kevin Krawietz und Tim Pütz verloren das entscheidende Doppel gegen Spanien in drei Sätzen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 22.11.2025, 19:15 Uhr

© Getty Images Deutschlands Doppel zog gegen Spanien den Kürzeren

Auch mit Spitzenspieler Alexander Zverev ist Deutschland nicht der erste Davis-Cup-Triumph seit 1993 gelungen. Das deutsche Spitzendoppel Kevin Krawietz und Tim Pütz verlor die entscheidende Partie im Länderkampf mit Spanien gegen Marcel Granollers und Pedro Martinez 2:6, 6:3 und 3:6. Damit musste sich die Auswahl von Michael Kohlmann im Halbfinale mit 1:2 geschlagen geben.

Nachdem Jan-Lennard Struff die Auftaktpartie gegen Pablo Carreno Busta verloren hatte, glich Zverev durch einen umkämpften Erfolg über Jaume Munar aus. Der Start ins Doppel verlief für Deutschland suboptimal: Nach rund 15 Minuten sahen sich Krawietz/Pütz mit einem 0:4-Rückstand konfrontiert.

Krawietz/Pütz wachen auf

Danach fand das DTB-Duo, das im Viertelfinale gegen Argentinien bis Freitagfrüh auf dem Platz gestanden war, besser in die Partie. Am Ausgang des erstes Satzes änderte das aber nichts mehr. Granollers, der an der Seite des Argentiniers Horacio Zeballos in diesem Jahr zwei Grand-Slam-Turniere gewann, und Martinez sicherten sich diesen nach 32 Minuten Spielzeit mit 6:2.

Im zweiten Durchgang gelang Krawietz/Pütz das erste Break zum 3:1. Dieses transportierte das Duo, das im Davis Cup bis dato erst eine seiner 17 gemeinsamen Partien verloren hatte, recht mühelos zum Satzausgleich. Somit fiel die Entscheidung - wie bereits gegen Argentinien - im dritten Satz.

Spanien im Endspiel gegen Italien

Ganz so dramatisch wie im Viertelfinale, als Krawietz/Pütz drei Matchbälle abwehrten, wurde es diesmal nicht. Die Spanier bogen mit einem Break zum 3:1 früh auf die Siegerstraße ab - und sollten diese auch nicht mehr verlassen. Granollers/Martinez wehrten im letzten Game einen Breakball ab und verwandelten nach 1:44 Stunden Spielzeit ihren ersten Matchball.

Während die Reise für Deutschland beim Final-8-Turnier in Bologna nach der 2:6, 6:3 und 3:6-Niederlage vorbei ist, trifft Spanien im Endspiel am Sonntag (15 Uhr) auf Italien. Der zweifache Davis-Cup-Titelverteidiger hatte das Endspiel bereits am Freitag mit einem 2:0-Erfolg über Belgien erreicht.