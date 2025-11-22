Davis Cup: Selbstfaller im zweiten Satz - Struff verliert auch gegen Carreno Busta

Deutschland liegt im Davis-Cup-Halbfinale gegen Spanien zurück. Jan-Lennard Struff vergab gegen Pablo Carreno Busta im Tiebreak des zweiten Abschnitts fünf Satzbälle und verlor mit 4:6 und 6:7 (6).

von SID

zuletzt bearbeitet: 22.11.2025, 15:07 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff unterlag Pablo Carreno Busta in zwei Sätzen

Das deutsche Team muss beim Davis Cup in Bologna um den Einzug ins Endspiel bangen. Jan-Lennard Struff verlor sein Einzel gegen Pablo Carreno Busta im Halbfinal-Duell mit Spanien 4:6 und 6:7 (6), die DTB-Auswahl von Bundestrainer Michael Kohlmann steht damit unter Druck. Topstar Alexander Zverev muss nun sein Einzel gegen Jaume Munar am Samstagnachmittag gewinnen, um die Chance auf den ersten Finaleinzug bei dem traditionsreichen Nationenturnier seit dem Titelgewinn 1993 zu wahren.

"Das fühlt sich natürlich nicht geil an, zweimal zu verlieren", sagte Struff, der schon im dramatischen Viertelfinale gegen Argentinien (2:1) als Verlierer vom Platz gegangen war: "Jetzt geht es darum, die Jungs von außen anzufeuern. Das ist meine Aufgabe."

Italien wartet im Finale

Das DTB-Team jagt in Norditalien den ersten Davis-Cup-Triumph seit 32 Jahren. Mit dem Weltranglistendritten Zverev an der Spitze gelten die Deutschen als Mitfavorit - brauchen nun aber gegen die Spanier, die auf den verletzten Topstar Carlos Alcaraz verzichten müssen, wie am Donnerstag ein Comeback. In einem möglichen Finale am Sonntag (15 Uhr) würde Gastgeber Italien auf die deutsche Auswahl warten. Zverev, der gegen Munar eine Bilanz von 1:1 aufweist, steht erstmals seit Februar 2023 wieder im DTB-Aufgebot.

In der Supertennis Arena in der Messehalle 37 des BolognaFiere kam der 35-Jährige gegen Carreno Busta eigentlich gut ins Spiel. Ein frühes Break gab Struff jedoch direkt wieder her, beim Stand von 4:5 wackelte der Warsteiner plötzlich beim eigenen Service und gab den ersten Satz ab. Es entwickelte sich ein ausgeglichener zweiter Durchgang. Struff wehrte beim Stand von 4:5 drei Matchbälle ab, vergab dann im Tiebreak jedoch fünf Satzbälle in Folge - und ging als Verlierer vom Platz.