Davis Cup live: Jan-Lennard Struff vs. Pablo Carreno Busta im Livestream und Liveticker

Jan-Lennard Struff trifft zum Auftakt des Davis-Cup-Halbfinals Bologna auf Pablo Carreno Busta. Das Match gibt es ab 12 Uhr live im Livestream bei tennis.de und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 22.11.2025, 14:23 Uhr

14:04 Uhr

Verabschiedung

 

An dieser Stelle dürfen wir uns aber verabschieden. Vielen Dank fürs Mitlesen und noch einen schönen Tennis-Nachmittag!

 

14:03 Uhr

Wir werden ...

 

... natürlich auch Zverevs Match gegen Jaume Munar tickern. Und im Fall der Fälle das entscheidende Doppel.

 

14:03 Uhr

Fazit

 

Diesen zweiten Durchgang darf Struff niemals verlieren. Im Tiebreak fand der Deutsche fünf Satzbälle am Stück vor, nur um diesen doch noch zu verlieren. Damit ist Alexander Zverev nun erneut unter Zugzwang.

 

14:02 Uhr

Struff vs. Carreno Busta 4:6, 6:7 (6)

 

Und das war's! Struff donnert eine Vorhand ins Netz - Deutschland liegt auch gegen Spanien mit 0:1 zurück.

 

14:01 Uhr

Struff vs. Carreno Busta 4:6, 6:6 (6:7)

 

Mit einem Servicewinner holt sich Carreno Busta seinen vierten Matchball.

 

14:00 Uhr

Struff vs. Carreno Busta 4:6, 6:6 (6:6)

 

Unglaublich! Struff verschlägt eine Vorhand - fünf Satzbälle sind damit weg.

 

13:59 Uhr

Struff vs. Carreno Busta 4:6, 6:6 (6:5)

 

Struff bleibt mit einer Rückhand am Netz hängen. Und auch den vierten Satzball kann er nicht verwandeln - eine Vorhand landet knapp neben der Linie.

 

13:57 Uhr

Struff vs. Carreno Busta 4:6, 6:6 (6:3)

 

Durch einen guten Aufschlag stellt Carreno Busta auf 2:6. Ein starker Passierball bringt ihn auf 3:6 heran. Jetzt serviert Struff.

 

13:56 Uhr

Struff vs. Carreno Busta 4:6, 6:6 (6:1)

 

Mit einem Servicewinner holt sich Struff fünf Satzbälle.

 

13:55 Uhr

Struff vs. Carreno Busta 4:6, 6:6 (5:1)

 

Das kann ich auch, denkt sich Struff - und nagelt eine Rückhand entlang der Linie ins Eck.

 

13:54 Uhr

Struff vs. Carreno Busta 4:6, 6:6 (4:1)

 

Wieder geht Struff in die Offensive, wieder ist er damit erfolgreich. Ein Lon von Carreno Busta landet knapp hinter der Linie. Mit einer tollen Rückhand verkürzt der Spanier auf 1:4.

 

13:53 Uhr

Struff vs. Carreno Busta 4:6, 6:6 (3:0)

 

Struff legt mit einem Ass nach. Und punktet anschließend am Netz.

 

13:52 Uhr

Struff vs. Carreno Busta 4:6, 6:6 (1:0)

 

Carreno Busta verschätzt sich am Netz völlig und lässt Struff zurück in den Punkt. Das nutzt dieser konsequent aus - Minibreak.

 

13:50 Uhr

Struff vs. Carreno Busta 4:6, 6:6

 

Diesmal hat Struff deutlich weniger Probleme. Zu 15 erzwingt der 35-Jährige einen Tiebreak.

 

13:48 Uhr

Struff vs. Carreno Busta 4:6, 5:6

 

Viel kann sich Struff hier nicht vorwerfen! Der Deutsche kommt durch starke Punkte zum 30:30, fängt sich dann aber zwei Servicewinner. Einmal mehr muss er gegen den Matchverlust servieren.

 

13:44 Uhr

Struff vs. Carreno Busta 4:6, 5:5

 

Carreno Busta returniert auf der Einstandseite gut und erarbeitet sich damit im Verlauf des Spiels drei Matchbälle. Struff bleibt cool - und hat bei einem Zittervolley auch etwas Glück. Game on!

 

13:36 Uhr

Struff vs. Carreno Busta 4:6, 4:5

 

Im zweiten Punkt des Spiels befreit sich Carreno Busta sensationell aus der Defensive, anschließend zeigt er sein Können bei einem Netzangriff. Per Ass geht's zum 5:4.

 

13:31 Uhr

Struff vs. Carreno Busta 4:6, 4:4

 

Carreno Busta schnuppert bei 30:30 an der Vorentscheidung. Struff bleibt cool und antwortet mit zwei bärenstarken Aufschlägen.

 

13:27 Uhr

Struff vs. Carreno Busta 4:6, 3:4

 

Struff lässt zu viele Chancen liegen. Beim Stand von 30:30 dominiert er den Ballwechsel, verlegt dann eine einfache Vorhand. Carreno Busta legt einen Servicewinner nach. Ob sich das aus Sicht des Deutschen bald rächt?

 

13:22 Uhr

Struff vs. Carreno Busta 4:6, 3:3

 

Unbeeindruckt hämmert Struff seine Aufschläge ins Feld und lässt Carreno Busta nicht einmal in die Nähe eines Breakballs kommen.

 

13:18 Uhr

Struff vs. Carreno Busta 4:6, 2:3

 

Mit einem Smash erarbeitet sich Struff den nächsten Breakball, lässt diesen mit einem Returnfehler auf den zweiten Aufschlag aber leichtfertig liegen. Das rächt sich, da Carreno Busta die nächsten beiden Punkte und damit auch das Game gewinnt.

 

13:11 Uhr

Struff vs. Carreno Busta 4:6, 2:2

 

Weiterhin ist Struff im zweiten Satz bei eigenem Aufschlag stabil. Der Warsteiner serviert gut und gleicht aus.

 

13:06 Uhr

Struff vs. Carreno Busta 4:6, 1:2

 

Struff holt sich den ersten Punkt, hat danach aber nichts mehr zu melden. Per Servicewinner geht Carreno Busta erneut in Front.

 

13:04 Uhr

Struff vs. Carreno Busta 4:6, 1:1

 

Das war wichtig für den Deutschen! Mit einem starken Netzangriff stellt Struff auf 1:1.

 

13:02 Uhr

Struff vs. Carreno Busta 4:6, 0:1

 

Beim Stand von 30:40 scheitert Struff mit einer Vorhand an der Netzkante. Der vergebene Breakball soll sich rächen, mit einem Winner holt sich Carreno Busta das erste Game des zweiten Satzes.

 

12:56 Uhr

Zwischenfazit

 

Wie schon gegen Etcheverry legte Struff mit einem frühen Break los, konnte dieses aber nicht halten. Anschließend machte ein brillantes Returngame von Carreno Busta den Unterschied.

 

12:54 Uhr

Struff vs. Carreno Busta 4:6

 

Mit dem besten Punkt des Matches erarbeitet sich Carreno Busta das 15:30. Struff zeigt Wirkung und legt eine machbare Vorhand hinter die Linie. Und nach einem Rückhandfehler des 35-Jährigen geht der erste Satz an Spanien.

 

12:50 Uhr

Struff vs. Carreno Busta 4:5

 

Struff stellt mit einer tollen Vorhand auf 30:30. Carreno Busta antwortet mit zwei Punktgewinnen in Folge und setzt den Deutschen somit unter Druck.

 

12:46 Uhr

Struff vs. Carreno Busta 4:4

 

Die neuen Bälle machen es für Carreno Busta beim Return in diesem Game noch schwieriger. Struff patzt einmal mit der Vorhand, bringt das Aufschlagspiel aber äußerst souverän durch.

 

12:42 Uhr

Struff vs. Carreno Busta 3:4

 

Auch der Spanier hat diesmal keinerlei Probleme und geht erneut in Führung. Struff gelingt kein einziger Punktgewinn.

 

12:40 Uhr

Struff vs. Carreno Busta 3:3

 

Dieses Aufschlagspiel hätte sich Struff wohl vor wenigen Minuten gewünscht. Der Deutsche gleicht ohne Probleme aus.

 

12:36 Uhr

Struff vs. Carreno Busta 2:3

 

Bei 0:30 scheint sich das nächste Break anzubahnen, Carreno Busta kann dieses dank vier starker Punkte en suite aber verhindern. Mit einer Rückhand entlang der Linie stellt der Spanier auf 3:2.

 

12:31 Uhr

Struff vs. Carreno Busta 2:2

 

Bei 30:30 landet ein Ball von Struff wenige Millimeter im Aus. Den Breakball kann Carreno Busta dank einer tollen Vorhand verwandeln - alles wieder in der Reihe.

 

12:27 Uhr

Struff vs. Carreno Busta 2:1

 

Mit drei bärenstarken Winnern holt sich Struff die ersten Breakbälle des Matches. Beim zweiten unterläuft Carreno Busta ein Vorhandfehler, der Deutsche breakt!

 

12:23 Uhr

Struff vs. Carreno Busta 1:1

 

Struff, der im offiziellen Head to Head 1:3 zurückliegt, macht es noch schneller. Zu Null geht's zum Ausgleich.

 

12:21 Uhr

Struff vs. Carreno Busta 0:1

 

Carreno Busta hat in seinem ersten Servicegame kaum Probleme und geht 1:0 in Führung.

 

12:21 Uhr

Das Match ...

 

... zwischen Carreno Busta und Struff hat soeben begonnen. Wir wünschen viel Spaß!

 

12:20 Uhr

Im ersten Einzel ...

 

... treffen Pablo Carreno Busta und Jan-Lennard Struff aufeinander. Danach werden sich Jaume Munar und Alexander Zverev duellieren.

 

12:20 Uhr

Begrüßung

 

Servus und herzlich Willkommen aus Bologna. Deutschland trifft im heutigen Halbfinale auf Spanien.

 

Jan-Lennard Struff trifft auf Pablo Carreno Busta
© Getty Images
Jan-Lennard Struff trifft auf Pablo Carreno Busta

Nach dem dramatischen Erfolg über Argentinien bekommt es Deutschland im Halbfinale mit Spanien zu tun. Das Eröffnungseinzel werden Jan-Lennard Struff und Pablo Carreno Busta bestreiten. Im Viertelfinale verloren beide Spieler in zwei Sätzen.

Während Struff gegen Tomas Martin Etcheverry in zwei Tiebreaks den Kürzeren zog, unterlag Carreno Busta dem Tschechen Jakub Mensik mit 5.7 und 4:6. Im offiziellen Head to Head mit Struff liegt der Spanier 3:1 voran.

Struff gegen Carreno Busta - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jan-Lennard Struff und Pablo Carreno Busta gibt es ab 12 Uhr live im Livestream bei tennis.de.

Samstag
22.11.2025, 12:00 Uhr
