Davis Cup live: Jan-Lennard Struff vs. Pablo Carreno Busta im Livestream und Liveticker

Jan-Lennard Struff trifft zum Auftakt des Davis-Cup-Halbfinals Bologna auf Pablo Carreno Busta. Das Match gibt es ab 12 Uhr live im Livestream bei tennis.de und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.11.2025, 14:23 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Verabschiedung An dieser Stelle dürfen wir uns aber verabschieden. Vielen Dank fürs Mitlesen und noch einen schönen Tennis-Nachmittag! Wir werden ... ... natürlich auch Zverevs Match gegen Jaume Munar tickern. Und im Fall der Fälle das entscheidende Doppel. Fazit Diesen zweiten Durchgang darf Struff niemals verlieren. Im Tiebreak fand der Deutsche fünf Satzbälle am Stück vor, nur um diesen doch noch zu verlieren. Damit ist Alexander Zverev nun erneut unter Zugzwang. Struff vs. Carreno Busta 4:6, 6:7 (6) Und das war's! Struff donnert eine Vorhand ins Netz - Deutschland liegt auch gegen Spanien mit 0:1 zurück. Struff vs. Carreno Busta 4:6, 6:6 (6:7) Mit einem Servicewinner holt sich Carreno Busta seinen vierten Matchball. Struff vs. Carreno Busta 4:6, 6:6 (6:6) Unglaublich! Struff verschlägt eine Vorhand - fünf Satzbälle sind damit weg. Struff vs. Carreno Busta 4:6, 6:6 (6:5) Struff bleibt mit einer Rückhand am Netz hängen. Und auch den vierten Satzball kann er nicht verwandeln - eine Vorhand landet knapp neben der Linie. Struff vs. Carreno Busta 4:6, 6:6 (6:3) Durch einen guten Aufschlag stellt Carreno Busta auf 2:6. Ein starker Passierball bringt ihn auf 3:6 heran. Jetzt serviert Struff. Struff vs. Carreno Busta 4:6, 6:6 (6:1) Mit einem Servicewinner holt sich Struff fünf Satzbälle. Struff vs. Carreno Busta 4:6, 6:6 (5:1) Das kann ich auch, denkt sich Struff - und nagelt eine Rückhand entlang der Linie ins Eck. Struff vs. Carreno Busta 4:6, 6:6 (4:1) Wieder geht Struff in die Offensive, wieder ist er damit erfolgreich. Ein Lon von Carreno Busta landet knapp hinter der Linie. Mit einer tollen Rückhand verkürzt der Spanier auf 1:4. Struff vs. Carreno Busta 4:6, 6:6 (3:0) Struff legt mit einem Ass nach. Und punktet anschließend am Netz. Struff vs. Carreno Busta 4:6, 6:6 (1:0) Carreno Busta verschätzt sich am Netz völlig und lässt Struff zurück in den Punkt. Das nutzt dieser konsequent aus - Minibreak. Struff vs. Carreno Busta 4:6, 6:6 Diesmal hat Struff deutlich weniger Probleme. Zu 15 erzwingt der 35-Jährige einen Tiebreak. Struff vs. Carreno Busta 4:6, 5:6 Viel kann sich Struff hier nicht vorwerfen! Der Deutsche kommt durch starke Punkte zum 30:30, fängt sich dann aber zwei Servicewinner. Einmal mehr muss er gegen den Matchverlust servieren. Struff vs. Carreno Busta 4:6, 5:5 Carreno Busta returniert auf der Einstandseite gut und erarbeitet sich damit im Verlauf des Spiels drei Matchbälle. Struff bleibt cool - und hat bei einem Zittervolley auch etwas Glück. Game on! Struff vs. Carreno Busta 4:6, 4:5 Im zweiten Punkt des Spiels befreit sich Carreno Busta sensationell aus der Defensive, anschließend zeigt er sein Können bei einem Netzangriff. Per Ass geht's zum 5:4. Struff vs. Carreno Busta 4:6, 4:4 Carreno Busta schnuppert bei 30:30 an der Vorentscheidung. Struff bleibt cool und antwortet mit zwei bärenstarken Aufschlägen. Struff vs. Carreno Busta 4:6, 3:4 Struff lässt zu viele Chancen liegen. Beim Stand von 30:30 dominiert er den Ballwechsel, verlegt dann eine einfache Vorhand. Carreno Busta legt einen Servicewinner nach. Ob sich das aus Sicht des Deutschen bald rächt? Struff vs. Carreno Busta 4:6, 3:3 Unbeeindruckt hämmert Struff seine Aufschläge ins Feld und lässt Carreno Busta nicht einmal in die Nähe eines Breakballs kommen. Struff vs. Carreno Busta 4:6, 2:3 Mit einem Smash erarbeitet sich Struff den nächsten Breakball, lässt diesen mit einem Returnfehler auf den zweiten Aufschlag aber leichtfertig liegen. Das rächt sich, da Carreno Busta die nächsten beiden Punkte und damit auch das Game gewinnt. Struff vs. Carreno Busta 4:6, 2:2 Weiterhin ist Struff im zweiten Satz bei eigenem Aufschlag stabil. Der Warsteiner serviert gut und gleicht aus. Struff vs. Carreno Busta 4:6, 1:2 Struff holt sich den ersten Punkt, hat danach aber nichts mehr zu melden. Per Servicewinner geht Carreno Busta erneut in Front. Struff vs. Carreno Busta 4:6, 1:1 Das war wichtig für den Deutschen! Mit einem starken Netzangriff stellt Struff auf 1:1. Struff vs. Carreno Busta 4:6, 0:1 Beim Stand von 30:40 scheitert Struff mit einer Vorhand an der Netzkante. Der vergebene Breakball soll sich rächen, mit einem Winner holt sich Carreno Busta das erste Game des zweiten Satzes. Zwischenfazit Wie schon gegen Etcheverry legte Struff mit einem frühen Break los, konnte dieses aber nicht halten. Anschließend machte ein brillantes Returngame von Carreno Busta den Unterschied. Struff vs. Carreno Busta 4:6 Mit dem besten Punkt des Matches erarbeitet sich Carreno Busta das 15:30. Struff zeigt Wirkung und legt eine machbare Vorhand hinter die Linie. Und nach einem Rückhandfehler des 35-Jährigen geht der erste Satz an Spanien. Struff vs. Carreno Busta 4:5 Struff stellt mit einer tollen Vorhand auf 30:30. Carreno Busta antwortet mit zwei Punktgewinnen in Folge und setzt den Deutschen somit unter Druck. Struff vs. Carreno Busta 4:4 Die neuen Bälle machen es für Carreno Busta beim Return in diesem Game noch schwieriger. Struff patzt einmal mit der Vorhand, bringt das Aufschlagspiel aber äußerst souverän durch. Struff vs. Carreno Busta 3:4 Auch der Spanier hat diesmal keinerlei Probleme und geht erneut in Führung. Struff gelingt kein einziger Punktgewinn. Struff vs. Carreno Busta 3:3 Dieses Aufschlagspiel hätte sich Struff wohl vor wenigen Minuten gewünscht. Der Deutsche gleicht ohne Probleme aus. Struff vs. Carreno Busta 2:3 Bei 0:30 scheint sich das nächste Break anzubahnen, Carreno Busta kann dieses dank vier starker Punkte en suite aber verhindern. Mit einer Rückhand entlang der Linie stellt der Spanier auf 3:2. Struff vs. Carreno Busta 2:2 Bei 30:30 landet ein Ball von Struff wenige Millimeter im Aus. Den Breakball kann Carreno Busta dank einer tollen Vorhand verwandeln - alles wieder in der Reihe. Struff vs. Carreno Busta 2:1 Mit drei bärenstarken Winnern holt sich Struff die ersten Breakbälle des Matches. Beim zweiten unterläuft Carreno Busta ein Vorhandfehler, der Deutsche breakt! Struff vs. Carreno Busta 1:1 Struff, der im offiziellen Head to Head 1:3 zurückliegt, macht es noch schneller. Zu Null geht's zum Ausgleich. Struff vs. Carreno Busta 0:1 Carreno Busta hat in seinem ersten Servicegame kaum Probleme und geht 1:0 in Führung. Das Match ... ... zwischen Carreno Busta und Struff hat soeben begonnen. Wir wünschen viel Spaß! Im ersten Einzel ... ... treffen Pablo Carreno Busta und Jan-Lennard Struff aufeinander. Danach werden sich Jaume Munar und Alexander Zverev duellieren. Begrüßung Servus und herzlich Willkommen aus Bologna. Deutschland trifft im heutigen Halbfinale auf Spanien.

© Getty Images Jan-Lennard Struff trifft auf Pablo Carreno Busta

Nach dem dramatischen Erfolg über Argentinien bekommt es Deutschland im Halbfinale mit Spanien zu tun. Das Eröffnungseinzel werden Jan-Lennard Struff und Pablo Carreno Busta bestreiten. Im Viertelfinale verloren beide Spieler in zwei Sätzen.

Während Struff gegen Tomas Martin Etcheverry in zwei Tiebreaks den Kürzeren zog, unterlag Carreno Busta dem Tschechen Jakub Mensik mit 5.7 und 4:6. Im offiziellen Head to Head mit Struff liegt der Spanier 3:1 voran.

Struff gegen Carreno Busta - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jan-Lennard Struff und Pablo Carreno Busta gibt es ab 12 Uhr live im Livestream bei tennis.de.