Davis Cup: Krawietz/Pütz gewinnen Late-Night-Thriller und lösen Deutschlands Halbfinalticket

Deutschland hat beim Davis-Cup-Finalturnier in Bologna das Halbfinale erreicht. Kevin Krawietz und Tim Pütz gewannen das entscheidende Doppel gegen Andres Molteni und Horacio Zeballos nach der Abwehr von drei Matchbällen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 21.11.2025, 01:35 Uhr

© Getty Images Kevin Krawietz und Tim Pütz gewannen gegen Argentinien

Die Jagd nach Deutschlands erstem Davis-Cup-Titel seit 1993 geht weiter. Die Auswahl von Kapitän Michael Kohlmann besiegte Argentinien in einem packenden Länderkampf dank eines starken Comebacks knapp mit 2:1. Kevin Krawietz und Tim Pütz gewannen das entscheidende Doppel gegen Andres Molteni und Horacio Zeballos nach großem Drama mit 4:6, 6:4 und 7:6 (10) und brachten Deutschland damit ins Halbfinale.

Nach den Siegen von Tomas Martin Etcheverry und Alexander Zverev lastete der Druck auf den Doppelspezialisten. Krawietz/Pütz, die im Davis Cup bis dato erst eine ihrer 16 gemeinsamen Partien verloren hatten, gingen als leichte Favoriten ins Match. Molteni und Zeballos, der in diesem Jahr an der Seite von Marcel Granollers zwei Grand-Slam-Titel gewann, starteten allerdings besser und nahmen dem deutschen Duo den Aufschlag zum 2:1 ab. Diesen Vorsprung transportierten die Argentinier anschließend sicher zur Satzführung.

Im zweiten Satz gelang Krawietz/Pütz ein frühes Break, Molteni/Zeballos schlugen kurze Zeit später zurück. Die (wenigen) Zuschauer in der Supertennis Arena bekamen ein tolles Doppelmatch zu sehen, das die deutsche Paarung nach rund 75 Minuten Spielzeit durch ein weiteres Break in die Verlängerung schickte.

Deutschland im Halbfinale gegen Spanien

Zunächst brachten die Argentinier ihre Aufschlagspiele im dritten Abschnitt deutlich einfacher durch, im zehnten und zwölften Game trennten dann Krawietz/Pütz mehrmals nur mehr zwei Punkte vom Sieg. Folgerichtig mündete das äußerst umkämpfte Match in einen alles entscheidenden Tiebreak.

In diesem fanden Krawietz/Pütz drei Matchbälle am Stück vor, Argentinien kam noch einmal zurück. Die Gauchos vergaben selbst drei Matchbälle, ehe Deutschland um 1:04 Uhr über den 4:6, 6:4 und 7:6 (10)-Erfolg jubelte. Im Halbfinale am Samstag trifft Deutschland auf Spanien, das sich im Viertelfinale gegen Tschechien mit 2:1 behauptet hatte. Im ersten Semifinale fordert Belgien bereits am Freitag Titelverteidiger und Gastgeber Italien.