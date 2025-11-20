Davis Cup: Granollers/Martinez bringen Spanien ins Halbfinale

Spanien hat auch ohne Carlos Alcaraz das Halbfinale der Davis-Cup-Endrunde in Bologna erreicht. Marcel Granollers und Pedro Martinez holten gegen Tschechien im Doppel den entscheidenden Punkt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 20.11.2025, 18:48 Uhr

© Getty Images Spanien steht im Davis-Cup-Halbfinale

Nach den Erfolgen von Jakub Mensik und Jaume Munar musste erstmals bei der diesjährigen Davis-Cup-Endrunde das Doppel die Entscheidung bringen. Tschechiens Kapitän Tomas Berdych schickte anstelle von Adam Pavlasek kurzerhand Mensik ins Rennen, der an der Seite von Tomas Machac auf Marcel Granollers und Pedro Martinez traf.

Die Spanier verbuchten mit dem Break zum 2:1 den besseren Start, mussten im sechsten Game dann aber selbst den Aufschlag abgeben. Im Tiebreak erarbeiten sich Machac/Mensik insgesamt drei Satzbälle, freuen durften sich am Ende des hochklassigen ersten Durchgangs aber Granollers/Martinez.

Spanien nun gegen Deutschland oder Argentinien

Der zweite Abschnitt verlief ebenfalls ausgeglichen, erneut musste ein Tiebreak entscheiden. Und auch in diesem hatten die Spanier - diesmal nach Abwehr von zwei Satzbällen - das bessere Ende für sich. Nach etwas mehr als zwei Stunden Spielzeit durften Granollers/Martinez über den 7:6 (8) und 7:6 (8)-Erfolg und den damit verbundenen Einzug in die Vorschlussrunde jubeln.

“Heute hatten wir ein schweres Duell. Tschechien verfügt über großartige Spieler”, meinte Granollers im On-Court-Interview. Martinez zeigte sich indes überglücklich: “Für uns ist es sehr schön, hier im Halbfinale zu stehen."

Im Semifinale am Samstag (16 Uhr) trifft Spanien, das in Bologna ohne Carlos Alcaraz auskommen muss, auf Deutschland oder Argentinien. Diese beiden Nationen werden sich am Donnerstag (17 Uhr) im letzten Viertelfinale gegenüberstehen.