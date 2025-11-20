Davis Cup: Vorteil Tschechien! Jakub Mensik schlägt Pablo Carreno Busta

Jakub Mensik hat Tschechien im Davis-Cup-Viertelfinale gegen Spanien in Führung gebracht.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 20.11.2025, 12:06 Uhr

© Getty Images Jakub Mensik brillierte bei eigenem Service

Tschechien ist nur mehr einen Sieg vom Davis-Cup-Halbfinale entfernt. Jakub Mensik setzte sich am Donnerstagvormittag zu Beginn des Länderkampfs gegen Spanien gegen Pablo Carreno Busta mit 7:5 und 6:4 durch.

Mensik zeigte in der Supertennis Arena vor allem bei eigenem Aufschlag eine bärenstarke Leistung und servierte insgesamt 20 Asse. Carreno Busta konnte das Match lange offenhalten, kassierte aber zweimal im entscheidenden Moment das Break.

Damit ist Spanien, das in Bologna ohne den Weltranglistenzweiten Carlos Alcaraz auskommen muss, nun unter Druck. Jaume Munar muss das zweite Einzel gegen Jiri Lehecka gewinnen, um die Chancen auf den Halbfinaleinzug am Leben zu halten. Im Doppel würden abschließend Marcel Granollers/Pedro Martinez und Tomas Machac/Adam Pavlasek aufeinandertreffen.