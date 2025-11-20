Davis Cup: Jaume Munar erzwingt Entscheidungsdoppel

Zum ersten Mal bei der diesjährigen Davis-Cup-Finalrunde muss das Doppel entscheiden. Spaniens Jaume Munar glich gegen Tschechien durch einen Zweisatzerfolg über Jiri Lehecka aus.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 20.11.2025, 14:40 Uhr

© Getty Images Jaume Munar zeigte eine tolle Vorstellung

Jaume Munar hat für Spanien im Davis-Cup-Duell mit Tschechien ausgeglichen und damit ein alles entscheidendes Doppel erzwungen. Der 28-Jährige gewann das Duell der Nummer-eins-Spieler gegen Jiri Lehecka überraschend klar mit 6:3 und 6:4.

Munar, der nach der Niederlage von Pablo Carreno Busta gegen Jakub Mensik zum Siegen verdammt gewesen war, ließ gegen Lehecka kein einziges Break zu und zeigte eine beeindruckende Vorstellung. Nach 82 Minuten verwandelte der Weltranglisten-36. seinen ersten Matchball und durfte sich über seinen ersten Davis-Cup-Einzelsieg überhaupt freuen.

Im Doppel kommt es nun zum Duell zwischen Marcel Granollers/Pedro Martinez und Tomas Machac/Mensik. Der diesjährige Miami-Champion wurde von Kapitän Tomas Berdych kurzerhand anstelle von Adam Pavlasek ins Rennen geschickt. Der Sieger des Länderkampfs bekommt es im Halbfinale am Samstag mit Deutschland oder Tschechien zu tun.