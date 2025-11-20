Davis Cup live: Kevin Krawietz/Tim Pütz vs. Andres Molteni/Horacio Zeballos im Livestream und Liveticker

Die Entscheidung im Davis-Cup-Viertelfinale zwischen Deutschland und Argentinien fällt im Doppel. Das Match zwischen Kevin Krawietz/Tim Pütz und Andres Molteni/Horacio Zeballos gibt es ab ca. 22:30 Uhr live im Livestream bei tennis.de und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.11.2025, 22:19 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images Michael Kohlmann vertraut Tim Pütz (l.) und Kevin Krawietz

Nach den Siegen von Tomas Martin Etcheverry und Alexander Zverev steht es im Davis-Cup-Viertelfinale zwischen Deutschland und Argentinien 1:1. Demnach wird die Entscheidung um den letzten Halbfinalplatz im Doppel fallen.

Für das DTB-Team werden Kevin Krawietz und Tim Pütz, für die Südamerikaner Andres Molteni und Horacio Zeballos auflaufen. Die gute Nachricht aus Sicht der Auswahl von Michael Kohlmann: Bei ihren 16 gemeinsamen Auftritten im Davis Cup kassierten Krawietz/Pütz erst eine Niederlage.

Krawietz/Pütz vs. Molteni/Zeballos - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Kevin Krawietz/Tim Pütz und Andres Molteni/Horacio Zeballos gibt es ab ca. 22:30 Uhr live im Livestream bei tennis.de.