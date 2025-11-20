Davis Cup: Deutschland zurück! Jan-Lennard Struff nutzt Chancen gegen Tomas Martin Etcheverry nicht

Deutschland liegt im Davis-Cup-Viertelfinale gegen Argentinien mit 0:1 in Rückstand. Jan-Lennard Struff verlor gegen Tomas Martin Etcheverry trotz zahlreicher Chancen in zwei Tiebreaks.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 20.11.2025, 20:01 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff verlor in zwei engen Sätzen

Das deutsche Team steht beim Davis Cup in Bologna früh unter Druck. Im Viertelfinal-Duell mit Argentinien verlor Jan-Lennard Struff sein Auftakt-Einzel gegen Tomás Martín Etcheverry auf bittere Weise 6:7 (3) und 6:7 (9), wodurch die DTB-Auswahl von Bundestrainer Michael Kohlmann in Rückstand geriet. Topspieler Alexander Zverev muss im zweiten Einzel nun gegen Francisco Cerúndolo gewinnen, um einen frühen K.o. beim traditionsreichen Nationenturnier zu verhindern.

Das DTB-Team jagt in Norditalien den ersten Davis-Cup-Titel seit 1993. Mit dem Weltranglistendritten Zverev an der Spitze gelten die Deutschen eigentlich als Mitfavorit. In einem möglichen Halbfinale am Samstag (12 Uhr) würde Spanien auf die deutsche Auswahl warten. Zverev, der gegen Cerúndolo eine Bilanz von 1:3 aufweist, steht erstmals seit Februar 2023 wieder im DTB-Aufgebot.

Etcheverry hat die besseren Nerven

Struff hingegen ist ein Davis-Cup-Urgestein, und der 35-Jährige kam in der stimmungsvollen "Supertennis Arena" in der Messehalle 37 des BolognaFiere gut in die Partie. Ein frühes Break gab der Warsteiner, der sich zuletzt mit einem Sieg beim Challenger-Turnier in Lyon frisches Selbstvertrauen geholt hatte, Mitte des ersten Satzes wieder her. Im Tiebreak hatte Etcheverry die besseren Nerven.

Auch der zweite Durchgang wurde zur Nervenschlacht, beide Spieler gaben sich bei eigenem Aufschlag keine Blöße. Etcheverry servierte in der entscheidenden Phase sieben (!) Asse in Folge - und behielt im Tiebreak nach Abwehr eines Satzballs erneut die Oberhand.