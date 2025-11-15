ATP-Challenger Lyon: Struff holt sich mit Sieg über Broady den Titel

Mit einer souveränen Leistung besiegte der Warsteiner Jan-Lennard Struff im Endspiel des ATP-Challenger-Turniers in Lyon den britischen Qualifikanten Liam Broady in zwei Sätzen und sicherte sich neben seinem siebten Challenger-Titel auch die sichere Teilnahme im Hauptfeld der Australian Open 2026.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.11.2025, 15:45 Uhr

© Getty Images Im Endspiel von Lyon konnte Jan-Lennard Struff seinen siebten Titel auf der ATP-Challenger-Tour fixieren.

Als Favorit ging der an Nr. 6 gesetzte Jan-Lennard Struff beim ATP-75-Challenger-Turnier in Lyon im Enspiel gegen den britischen Qualifikanten Liam Broady ins Rennen, der im Achtelfinale den Karlsruher Yannick Hanfmann bezwingen konnte.

Nach ausgeglichenem Beginn schnappte sich der Warsteiner in der Satzmitte das Aufschlagspiel seines 31-jährigen Gegners und ließ danach bei eigenem Aufschlag bis zum Gewinn des ersten Durchgangs nicht mehr anbrennen.

Im zweiten Akt wechselte das Momentum mehrfach. Dennoch übernahm der 35-Jährige mit dem vorentscheidenden Break im fünften Spiel wieder das Ruder und besiegelte mit einem Ass den 6:4- 6:4-Erfolg nach 75 Minuten.

Mit dem Titelgewinn in Frankreich hält Struff neben seinem ATP-Triumph in München 2024 nun auch bei sieben Titeln auf der ATP-Challenger-Tour. Im Live-Ranking klettert der deutsche Davis-Cup-Spieler dadurch auf Position 83 und darf sich auch über das erreichte Ziel mit der sicheren Teilnahme im Hauptfeld der Australian Open 2026 freuen.

