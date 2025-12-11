Überraschung! Rafael Nadal besucht Finalisten des Babolat Cups

Da haben die Finalisten des Babolat Cups 2025 aber gestaunt: Denn Rafael Nadal hat einfach mal so vorbeigeschaut.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.12.2025, 08:35 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal im vergangenen Jahr bei den NextGen Finals

Die 18 jungen Talente, die diese Woche am Final Masters der Babolat Cup teilnehmen, dem europäischen Tennisturnier, das die zukünftigen Nachwuchshoffnungen unter 12 Jahren zusammenbringt und von Babolat organisiert wird, hatten die Überraschung und große Freude, Rafael Nadal persönlich zu treffen und sich mit ihm auszutauschen. Ein unvergessliches Erlebnis und eine enorme Motivation, um den Titel zu gewinnen.

Rafael Nadal, historisches Mitglied der Babolat-Familie seit seinem 9. Lebensjahr, machte den Teilnehmern des Final Masters der Babolat Cup eine große Überraschung, die vom 8. bis 11. Dezember in der Rafa Nadal Academy in seiner Heimatstadt Manacor (Balearen) stattfindet. Ein Moment des Austauschs, Teilens und reiner Freude für den Mallorquiner und die 18 Teilnehmer, alle unter 12 Jahren (9 Mädchen, 9 Jungen).

Die jungen Tennisbegeisterten hatten das große Privileg, Rafael Nadal zu treffen, Gewinner von 22 Grand-Slam-Titeln, darunter 14 in Paris auf Sand, 36 Masters-1000-Turnieren und fünf Saisons als Weltranglistenerster (2008, 2010, 2013, 2017 und 2019).

Éric Babolat ist sehr stolz auf diesen Wettbewerb und seinen Erfolg:

„Seit jeher unterstützen wir die junge Generation, so wie wir es mit Rafa seit seinem 9. Lebensjahr getan haben. Heute ist es ein Stolz, diese Babolat Cup Finals in seiner Academy auszurichten. Durch diesen Wettbewerb geben wir unser Know-how weiter, das aus über 150 Jahren Geschichte gewachsen ist, an Tennisliebhaber, die unsere Farben in alle Welt tragen.“

Die 2009 von Babolat gegründete Babolat Cup, die sich an die talentiertesten europäischen Jungen und Mädchen unter 12 Jahren richtet, verfügt über eine prestigeträchtige Siegerliste. Zu den bisherigen Gewinnern zählt Carlos Alcaraz, Sieger der Ausgabe 2017. Er, der später der jüngste Weltranglistenerste der Geschichte werden sollte (19 Jahre und 4 Monate im September 2022), spielte bereits damals mit dem Pure Aero, nachdem er 2013 zur Babolat-Familie gestoßen war. Die Präsenz von Carlos Alcaraz im Ehrenbuch verleiht der Babolat Cup enorme Glaubwürdigkeit und trägt dazu bei, sie heute zu einem unverzichtbaren Ereignis für Europas ambitionierteste Nachwuchstalente zu machen.

Die Ausgabe 2025 versammelte mehr als 3.200 Teilnehmer, die in 48 Qualifikationsrunden in neun verschiedenen Ländern (Frankreich, Italien, Vereinigtes Königreich, Spanien, Deutschland, Niederlande, Österreich und erstmals Tschechien und Schweden) antraten. Genehmigt von den nationalen Verbänden und inzwischen von großem Ruf, hat die Babolat Cup noch nie so viele Spieler zusammengebracht (2.400 im Jahr 2024). Die Babolat-Teams organisierten das ganze Jahr über in jedem beteiligten Land einen nationalen Circuit in Partnerclubs der Marke. Dieses Final Masters vereint 18 qualifizierte Spieler: ein Mädchen und ein Junge pro Land.

Die Gesamtsieger erhalten eine Trainingswoche an der Rafa Nadal Academy.