Draper, Fils, oder gar Rune - wer legt 2026 das stärkste Comeback hin?

Eine der spannenden Fragen auf der ATP-Tour wird auch 2026 sein: Wer kommt aus einer Verletzungspause am besten zurück?

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 10.12.2025, 13:44 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jack Draper im Frühjahr in Indian Wells

Es hat dann doch nicht geklappt mit einem Auftritt von Lokalmatador Jack Draper beim Ultimate Tennis Showdown in London. Was ja insofern nachvollziehbar ist, als dass Draper, der in der ersten Jahreshälfte in Indian Wells den Titel geholt und in Madrid das Finale erreicht hatte, seit Wimbledon kein Match mehr bestreiten konnte. Warum dann etwas bei einem Schaukampf riskieren? Andererseits: Das von Patrick Mouratoglou erdachte Format wird zwar intensiv geführt, hat in seiner Grundstruktur aber auch eine gewisse Endlichkeit. Dreistündige Marathonpartien sind ausgeschlossen.

Nachdem Jack Draper beim United Cup (ab dem 02. Januar 2026) zurückkommen soll, gilt er aber wohl gemeinhin als jener Kandidat, der das stärkste Comeback hinlegen könnte.

Wann ist Holger Rune wieder einsatzfähig?

Zumal zwei weitere Kandidaten noch gar nicht wissen, wann sie denn wieder aufschlagen können. Der eine ist Arthur Fils, der nach seinem epischen Sieg gegen Jaume Munar in Roland-Garros aufgrund eines Ermüdungsbruches in der gesamten Rest-Saison nur noch einen einzigen Comeback-Versuch starten konnte. Der fiel in Toronto nicht so aus, dass Fils große Lust hatte, weiter zu machen. Alos 2025. Dass Fils zurückkommen wird, ist klar, der Termin indes überhaupt nicht.

Und das größte Fragezeichen steht hinter Holger Rune, dessen Riss er Achillessehne in Stockholm immer noch frisch in Erinnerung ist. Nun ist es eine Sache, wieder mit dem Wettkampftraining beginnen zu können. Da muss man wohl mindestens ein halbes Jahr veranschlagen. Wie lange es danach dauert, bis Rune wieder auf jenem Level spielt, das er zum Zeitpunkt der Verletzung hatte, ist völlig offen.

Stand jetzt wäre also wohl Jack Draper die sicherste Wette auf eine erfolgreiche Rückkehr.

