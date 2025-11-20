Davis Cup live: Jan-Lennard Struff vs. Tomas Martin Etcheverry im Livestream und Liveticker

Jan-Lennard Struff trifft zum Auftakt des Viertelfinales im Davis Cup in Bologna auf Tomas Martin Etcheverry. Das Match gibt es ab 17 Uhr live im Livestream bei tennis.de und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.11.2025, 19:52 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff trifft zum zweiten Mal auf Tomas Martin Etcheverry

Bislang hat es lediglich eine Partie zwischen den beiden gegeben. Und die hat Struff gewonnen, der nach seinem Sieg beim Challenger in Lyon noch dazu vollgepumpt mit Selbstvertrauen nach Bologna angereist ist.

Im zweiten Match trifft dann Alexander Zverev auf Francisco Cerundolo. Der nicht gerade einer seiner Lieblingsgegner ist.

Struff gegen Etcheverry - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jan-Lennard Struff und Tomas Martin Etcheverry gibt es ab 17 Uhr live im Livestream bei tennis.de.