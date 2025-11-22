Davis Cup live: Kevin Krawietz/Tim Pütz vs. Marcel Granollers/Pedro Martinez im Livestream und Liveticker

Die Entscheidung im Davis-Cup-Halbfinale zwischen Deutschland und Spanien fällt im Doppel. Das Match zwischen Kevin Krawietz/Tim Pütz und Marcel Granollers/Pedro Martinez gibt es ab ca. 17 Uhr live im Livestream bei tennis.de und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.11.2025, 19:01 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images Kevin Krawietz und Tim Pütz wehrten gegen Argentinien drei Matchbälle ab

Nach den Siegen von Pablo Carreno Busta und Alexander Zverev steht es im Davis-Cup-Halbfinale zwischen Deutschland und Spanien 1:1. Demnach wird der Finalgegner von Italien in einem alles entscheidenden Doppel ermittelt.

Für das DTB-Team werden Kevin Krawietz und Tim Pütz, für die Spanier Marcel Granollers und Pedro Martinez auflaufen. Die gute Nachricht aus Sicht der Auswahl von Michael Kohlmann: Bei ihren 17 gemeinsamen Auftritten im Davis Cup kassierten Krawietz/Pütz erst eine Niederlage. im Viertelfinale gegen Argentinien wehrten sie drei Matchbälle ab.

Krawietz/Pütz vs. Granollers/Martinez - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Kevin Krawietz/Tim Pütz und Marcel Granollers/Pedro Martinez gibt es ab ca. 17 Uhr live im Livestream bei tennis.de.