Davis Cup: 2:0! Cobolli lässt Misolic keine Chance und bringt Italien ins Halbfinale

Flavio Cobolli hat im Davis-Cup-Viertelfinale in Bologna mit einem 6:1 und 6:3 gegen Filip Misolic das 2:0 für Italien gegen Österreich besorgt. Damit ist das Team von Jürgen Melzer ausgeschieden.



von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.11.2025, 19:42 Uhr

© GEPA Pictures Flavio Cobolli am Mittwoch in Bologna

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Kein Jannik Sinner und kein Lorenzo Musetti? Für Italien war das zum Auftakt der Davis-Cup-Finalrunde in Bologna kein Problem. Denn nachdem Matteo Berrettini die Titelverteidiger gegen Jurij Rodionov mit 1:0 in Führung gebracht hatte, legte Flavio Cobolli im Spitzeneinzel gegen Filip Misolic mit 6:1 und 6:3 nach. Damit wird das Doppel nicht mehr ausgespielt.

Italien steht damit im Halbfinale, wo es am Freitag gegen Belgien geht. Das Team von Steve Darcis hatte gestern gegen Frankreich ebenfalls schon nach den Einzelmatches für klare Verhältnisse gesorgt.

Misolic nutzt die Chance zum Comeback nicht

Während Rodionov gegen Berrettini gute Chancen hatte, zumindest den zweiten Satz zu gewinnen (da vergab der Linkshänder eine 5.2-Führung und bei Aufschlag Berrettini drei laufende Satzbälle), stand Misolic gegen Cobolli von Anfang an auf verlorenem Posten. Der erste Satz war nach 29 Minuten auf der Habenseite der Italiener, im zweiten gelang dem Lokalmatador gleich wieder ein Break zum 2:0. Wenige Augenblicke später hatte Misolic die Chance zum Comeback, Cobolli wehrte den Breakball im fünften Spiel aber ab. Und brachte seinen Vorsprung danach sicher ins Ziel.

Morgen geht es in Bologna früh los: Schon um 10 Uhr starten Spanien (ohne Carlos Alcaraz) und die Tschechische Republik. Ab dem frühen Abend spielt dann Deutschland im letzten Viertelfinale gegen Argentinien.

