Davis Cup live: Filip Misolic vs. Flavio Cobolli im TV, Livestream und Liveticker

Filip Misolic und Flavio Cobolli treffen im zweiten Einzel zwischen Österreich und Italien aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 18 Uhr live im TV und Stream beim ORF und in unserem Liveticker

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.11.2025, 19:35 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Verasbchiedung Auch über diese Partien werden wir euch selbstverständlich informieren. Bis dahin, bleibt am Ball. Morgen ... ... geht es in Bologna mit den Partien Spanien gegen Tschechien (10 Uhr) und Deutschland gegen Argentinien (17 Uhr) weiter. Fazit #2 Für Österreich ist das Finalturnier in Bologna hingegen schon wieder vorbei. Während Misolic chancenlos war, hatte Rodionov gegen Berrettini durchaus seine Möglichkeiten. Unter dem Strich bleibt das 0:2. Fazit Das zweite Einzel zwischen Cobolli und Misolic verkam zu einer Machtdemonstration der Italiener. Am Freitag treffen die Hausherren auf Belgien. Misolic vs. Cobolli 1:6, 3:6 Der zweifache Titelverteidiger Italien steht im Davis-Cup-Halbfinale! Cobolli lässt auch im letzten Game rein gar nichts anbrennen und fixiert schon vor dem Doppel den Einzug in die Vorschlussrunde. Misolic vs. Cobolli 1:6, 3:5 Misolic zwingt seinen Gegner zum Ausservieren. Wird Cobolli wackeln? Misolic vs. Cobolli 1:6, 2:5 Es ist bockstark, was Cobolli hier und heute zeigt. Bestes Beispiel: Der Punkt zum 40:15, den er perfekt vorbereitet und am Netz mit einem soliden Volley abschließt. Ein Game fehlt Italien noch auf den Halbfinaleinzug. Misolic vs. Cobolli 1:6, 2:4 Bei 0:30 riecht alles nach dem nächsten Break, Misolic kann sich mit guten Aufschlägen aber noch einmal befreien - und auf 2:4 verkürzen. Misolic vs. Cobolli 1:6, 1:4 Per Ass holt sich Cobolli den Spielball - und mit einem weiteren das 4:1. Misolic vs. Cobolli 1:6,1:3, 40:40 Mittlerweile ist Jurij Rodionov auf der Bank der Österreicher angekommen - und er sieht etwas, das es heute bislang kaum gab: Fehler von Cobolli. Nutzen kann Misolic das (bislang) allerdings nicht, da der Italiener bei 30:40 ein gutes Service findet. Misolic vs. Cobolli 1:6, 1:3 Misolic ist auf der Anzeigetafel. Durch starke Aufschläge sichert sich der Österreicher sein zweites Spiel in diesem Match. Misolic vs. Cobolli 1:6, 0:3 Die Zuschauer bekommen eine Cobolli-Show zu sehen! Beim 23-Jährigen funktioniert alles: Vorhand, Rückhand, Aufschlag, Stoppbälle - zu 30 geht's zum 3:0. Misolic vs. Cobolli 1:6, 0:2 War das schon die Vorentscheidung? Cobolli nimmt Misolic den Aufschlag ab und liegt damit auch im zweiten Satz früh mit Break in Führung. Misolic vs. Cobolli 1:6, 0:1, 40:40 Da muss auch das - ohnehin sehr faire - italienische Publikum applaudieren. Misolic packt auf der Grundlinie einen überragenden Half-Volley aus und stellt damit auf 40:0. Nach drei starken Punkten von Cobolli muss der Steirer dennoch über Einstand. Misolic vs. Cobolli 1:6, 0:1 Misolic schnuppert bei 30:30 am Breakball, die folgenden beiden Punkte gehen aber an Cobolli. Was den Italiener zu einer lautstarken Anfeuerung motiviert. Zwischenfazit Das ist bislang mehr als ein Klassenunterschied. Cobolli dominiert die Partie nach Belieben und benötigt nur mehr einen Satz, um den Halbfinaleinzug der Italiener zu fixieren. Misolic vs. Cobolli 1:6 Während Cobolli nur so vor Selbstvertrauen strotz, läuft bei Misolic nicht viel zusammen. Nach nur 29 Minuten geht der erste Satz an den Favoriten. Misolic vs. Cobolli 1:5 Cobolli kommt durch eine starke Vorhand zu seinem nächsten Spielball, den er durch ein Ass mit dem zweiten Aufschlag verwandelt. Misolic vs. Cobolli 1:4, 40:40 Misolic lässt nicht locker und kommt zu Breakmöglichkeit Nummer vier. Bei dieser serviert Cobolli erneut stark. Anschließend lässt der Weltranglisten-22. zwei Spielbälle ungenutzt. Misolic vs. Cobolli 1:4, 40:40 Plötzlich packt Misolic richtig feines Tennis aus und erarbeitet sich drei Breakbälle am Stück. Den ersten entschärft Cobolli mit einer brachialen Vorhand, den zweiten lässt Misolic mit einem Slice-Fehler liegen. Und beim dritten serviert Cobolli dann ein Ass. Misolic vs. Cobolli 1:4 Flavio Cobolli versucht beim Serve von Misolic den Druck hochzuhalten und kann den ÖTV-Profi immer wieder weit hinter die Grundlinie drängen. Misolic serviert beim Breakball einen Doppelfehler. Nun wird es schwer. Misolic vs. Cobolli 1:3 Flavio Cobolli lässt hier weiterhin nichts anbrennen. Auf das schnelle 15:0 folgt eine kraftvolle Vorhand. Für Misolic ist auch in diesem Spiel nichts zu holen. Misolic vs. Cobolli 1:2 Misolic schreibt an. Das wird dem Österreicher nach diesem Start mit Sicherheit gut tun. Misolic vs. Cobolli 0:2 Cobolli zeigt sofort, wer in den nächsten Minuten und Stunden auf dem Platz der Chef sein soll. Vollkommen ungefährdet geht es zum 2:0. Misolic vs. Cobolli 0:1 Cobolli legt dominant los und holt sich gleich einmal einen Breakball. Und mit einem Rückhandwinner bringt der Favorit den perfekten Start unter Dach und Fach. Los geht's! Filip Misolic beginnt mit Aufschlag. Wir wünschen viel Spaß! Allerdings ... ... gewann Misolic 2020 bei einem ITF-Event in Antalya klar in zwei Sätzen. Blicken wir ... ... auf die Ausgangslage: Cobolli ist wegen des Heimvorteils und seiner Weltranglistenplatzierung freilich klarer Favorit. Zudem gewann der Italiener das bislang einzige offizielle Duell mit Misolic vor einigen Monaten in Budapest mit 7:6 (5) und 6:4. Die Halle ... ... ist aktuell noch ziemlich leer. Das dürfte sich aber schon in wenigen Minuten wieder ändern. Und ... ... da sind wir auch schon wieder in alter Frische. Die beiden Spieler haben mittlerweile den Court betreten und wärmen sich auf. Gleich gibt's mehr In Kürze melden wir uns mit allen weiteren Infos aus Bologna. Flavio ... ... Cobolli liegt in der Weltrangliste rund 50 Plätze vor Filip Misolic und fühlt sich auf Hartplatz wesentlich wohler als der Österreicher. Begrüßung Mit einer 1:0-Führung geht Italien nach Matteo Berrettinis Zweisatzerfolg über Jurij Rodionov also ins zweite Einzel. Auch dort sind die Hausherren klarer Favorit.

© Getty Images Filip Misolic trifft im Davis Cup gegen Italien auf Flavio Cobolli.

Für Filip Misolic steht beim Davis Cup Final 8 eine deftige Aufgabe an. Gegner ist im zweiten Einzel im Vergleich mit Italien Flavio Cobolli. Der 23-Jährige steht mit Rang 22 in der Weltrangliste knapp 60 Plätze vor Filip Misolic, der als Nummer 80 der Welt nach Bologna gereits ist.

In diesem Jahr trafen beide Kontrahenten im Viertelfinale des ATP 250er-Turniers in Bukarest aufeinander. Das Match ging im April auf Sand in zwei knappen Sätzen an den Italiener.

Misolic vs. Cobolli - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Filip Misolic und Flavio Cobolli gibt es ab ca. 18 Uhr live im TV und Stream bei ORF1.