ATP Challenger Marbella: Dominic Thiem verliert bei Tour-Rückkehr gegen Pedro Cachin

Dominic Thiem hat sein erstes Match nach mehr als neunmonatiger Verletzungspause verloren. Der Österreicher unterlag Pedro Cachin zum Auftakt des Challenger-Turniers in Marbella mit 3:6 und 4:6. (Hier könnt ihr das Match im Live-Ticker nachlesen).

zuletzt bearbeitet: 29.03.2022, 18:21 Uhr

© AnyTech365 Andalucia Open Dominic Thiem feierte nach mehr als neun Monaten sein Comeback

von Nikolaus Fink aus Marbella

Lange neun Monate mussten die österreichischen Tennisfans auf das Comeback von Dominic Thiem warten. Da machte es auch nicht mehr allzu viel aus, dass seine Erstrundenpartie gegen Pedro Cachin witterungsbedingt einige Stunden später als ursprünglich geplant stattfand. Um Punkt 16:26 Uhr betrat die österreichische Nummer eins erstmals seit exakt 280 Tagen wieder einen Matchcourt, der erste Punkt ging neun Minuten später an seinen argentinischen Kontrahenten.

Es sollte der Auftakt eines Horrorstarts für den 28-jährigen Lichtenwörther sein: Thiem verlor die ersten fünf Spiele und sah sich rasch mit einem 0:5-Rückstand konfrontiert. Beinahe hätte der US-Open-Sieger des Jahres 2020 aber noch in den ersten Satz zurückgefunden, Cachin wehrte beim Stand von 5:3 jedoch zwei Breakbälle ab und sicherte sich Abschnitt eins mit 6:3.

Auch in Satz zwei verzeichnete Thiem einen Fehlstart, Cachin holte sich gleich im ersten Aufschlagspiel des Österreichers ein Break. Diesen Vorsprung ließ sich der 26-Jährige nicht mehr nehmen, nach 81 Minuten Spielzeit verwandelte er seinen zweiten Matchball zum 6:3 und 6:4-Erfolg.

Thiem erlebte in seinem Comeback-Match somit eine herbe Enttäuschung. Für den Weltranglisten-50. geht es aller Voraussicht nach schon in der kommenden Woche beim ATP-250-Turnier in Marrakesch weiter. Cachin trifft nach dem größten Erfolg seiner Karriere im Achtelfinale unterdessen auf Manuel Guinard.

