Adelaide: Novak Djokovic führt Meldeliste vor Jack Draper an

In der zweiten Turnierwoche von 2026 startet Rekord-Grand-Slam-Champion Novak Djokovic in Adelaide in die neue Saison. Ebenfalls vom 12. bis 17. Januar im Bundesstaat Südaustralien sind Jack Draper, Alejandro Davidovich Fokina, Jiri Lehecka und Tommy Paul, sowie Newcomer Joao Fonseca und Stefanos Tsitsipas am Start.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 16.12.2025, 16:32 Uhr

© Getty Images Bei seinen beiden Turnierstarts 2007 und 2023 konnte Novak Djokovic in Adelaide jeweils die Siegestrophäe erringen.

Fast schon etwas Verwunderung könnte die Meldung von Novak Djokovic bei einem Turnier im Vorfeld eines Majors hervorrufen, schließlich verzichtete der Serbe bei den letzten beiden Grand-Slam-Events in Wimbledon und New York auf jegliches offizielles Vorbereitungsturnier.

Mit besten Erinnerungen jedoch dürfte der 38-Jährige zum Turnier in Adelaide zurückkehren, schließlich triumphierte die aktuelle Nr. 4 der Weltrangliste bei seinen beiden Teilnahmen 2007 und 2023 und ist in der Hauptstadt Südaustraliens weiterhin ungeschlagen.

Hinter Djokovic ist Jack Draper in der Meldeliste aufgeführt, der nach den US Open die diesjährige Spielzeit verletzungsbedingt beenden und auch den geplanten Start beim UTS Grand Final in London absagen musste. Im Gegensatz zum Serben startet der Brite in der Woche davor beim United Cup an der Seite von Emma Raducanu.

Dahinter folgen der Spanier Alejandro Davidovich Fokina, der weiterhin seinen ersten Titelgewinn auf der ATP-Tour anstrebt, und Jiri Lehecka aus Tschechien, dem 2024 in Adelaide dieses Kunststück gelang. Ebenfalls aus den Top 20 ist der US-Amerikaner Tommy Paul am Start. Südamerikanisches Flair liefern Francisco Cerundolo aus Argentinien und der brasilianische Youngster Joao Fonseca.

Auf ein direktes Duell verzichten können diesmal bestimmt die beiden Cousins Arthur Rinderknech aus Frankreich und der Monegasse Valentin Vacherot. Ebenfalls mit Spannung dürfte verfolgt werden, wie der Grieche Stefanos Tsitsipas nach seiner durchwachsenen Saison mit den Turnieren beim United Cup und in Adelaide in die neue Spielzeit startet.