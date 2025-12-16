Next Gen ATP Finals: Spieler, Auslosung, Preisgeld, Modus - alle Infos!

Wer hat sich für die Next Gen ATP Finals (17. bis 21. Dezember 2025) in Jeddah qualifiziert? Wer spielt wann? Was gibt's zu gewinnen? Wir haben alle Infos für euch!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 16.12.2025, 09:45 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Wann und wo finden die Next Gen ATP Finals statt?

Das Turnier der besten U20-Nachwuchsleute ist für 17. bis 21. Dezember in Jeddah/Saudi-Arrabien angesetzt. Und das bereits zum dritten Mal. Zwischen 2017 und 2021 hatte man in Mailand gespielt.

Wer hat sich qualifiziert?

Die besten acht Spieler unter 20 Jahren, über das “Race to Jeddah”.

Konkret: Learner Tien (Vereinigte Staaten), Alexander Blockx (Belgien), Dino Prizmic (Kroatien), Martin Landaluce (Spanien), Nicolai Budkov Kjaer (Norwegen), Ninesh Basavareddy (Vereinigte Staaten), Rafael Jodar (Spanien) und Justin Engel (Deutschland).

Jakub Mensik (Tschechische Republik), die Nummer 1, hat kürzlich aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Genau wie Vorjahressieger Joao Fonseca, die Nummer 2 im Race.

Wie lief die Auslosung?

Justin Engel bekommt es in der roten Gruppe mit dem Belgier Alexander Blockx (2), dem Kroaten Dino Prizmic (3) sowie dem US-Amerikaner Nishesh Basavareddy (6) zu tun.

Topfavorit Learner Tien, Nummer 28 der Welt und einziger Top-100-Spieler, trifft in der blauen Gruppe auf die Spanier Martin Landaluce (4) und Rafael Jodar (7) sowie den Norweger Nicolai Budkov Kjaer (5).

Wer überträgt die Next Gen Finals im TV und Livestream?

Hier seid ihr bei Sky richtig - sowohl was Fernsehen als auch Streaming angeht. Die Gruppenspiele stehen von Mittwoch bis Freitag an, los geht's um 12 Uhr MEZ. Am Samstag folgen die Halbfinals, am Sonntag das Endspiel.

Wie ist der Spielmodus und welche Innovationen gibt es?

Die Next Gen ATP Finals sind bekannt für ihre Innovationen. Einige wurden bereits auf die aktuelle Tour übertragen, wie die Shot Clock.

In diesem Jahr werden die Matches wieder über drei Gewinnsätze laufen. Die Sätze gehen allerdings nur bis vier Spiele, mit einem Tiebreak beim Stand von drei zu drei. Auf die Vorteilsregelung verzichtet man. Die Einspielzeit ist auf drei Minuten reduziert. Zwischen erstem und zweitem Aufschlag dürfen nur acht Sekunden liegen. Und die Zeit zwischen den Punkten maximal 15 Sekunden, wenn der vorherige Ballwechsel weniger als drei Schläge beinhaltet hat. Ansonsten bleibt es bei 25 Sekunden.

Wie viel Preisgeld gibt es?

Insgesamt 2.101.250 US-Dollar werden ausgeschüttet, davon alleine 154.000 für die Qualifikation (und Teilnahme). Als ungeschlagener Sieger räumt man 539.750 US-Dollar ab.

Wer hat die Next Gen ATP Finals bislang gewonnen?

Große Namen - zumindest wurden die meisten das danach. Man denke an Jannik Sinner und Carlos Alcaraz. Eine Übersicht.