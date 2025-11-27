Next Gen Finals: Auch Learner Tien sagt zu

Nach Jakub Mensik hat auch der US-Amerikaner Learner Tien seine Teilnahme an den Next Gen Finals in Jeddah bestätigt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 26.11.2025, 20:49 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Das “Race to Jeddah” ist eigentlich zu Ende, die Top 8 stehen fest. Allerdings noch nicht, wer auch wirklich zum Jahreabschlussturnier der besten U20-Spieler nach Saudi-Arabien fliegt.

Nach Jakub Mensik, der Nummer 1 im Ranking, hat die ATP nun aber auch die Teilnahme des Drittplatzierten Learner Tien bestätigt. Tien ist damit bereits zum zweiten Mal dabei.

“Die Next Gen Finals haben wirklich Spaß gemacht”, so der 19-Jährige. “Das Format war schnell, in den zügigen Matches war viel Action. Das Feld ist exrem stark dieses Jahr.”

Tien hatte im Jahr 2025 mächtig auf sich aufmerksam gemacht. Zunächst bei seinem hart umkämpften Fünfsatz-Thriller-Sieg gegen Daniil Medvedev bei den Australian Open, wo er das Achtelfinale erreichte und anschließend erstmals die Top 100 knackte. In Acapulco mit dem Sieg über Alexander Zverev. Und, nach einem etwas schwächeren Sommer, mit dem Finaleinzug in Peking und schließlich seinem ersten ATP-Turniererfolg in Metz. Beeindruckend auch: seine 5:4-Bilanz gegen Top-10-Gegner in diesem Jahr. Aktuell ist er auf Platz 28 im ATP-Ranking notiert, ein Career-High.

Die Next Gen Finals finden vom 17. bis 21. Dezember statt.