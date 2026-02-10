ATP Rotterdam: Jan-Lennard Struff nimmt Auftakthürde locker

Jan-Lennard Struff hat seine Auftaktpartie beim ATP-500-Turnier in Rotterdam souverän gewonnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.02.2026, 16:53 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff gewann locker

Jan-Lennard Struff hat beim ATP-500-Turnier in Rotterdam ohne Probleme das Achtelfinale erreicht. Der Deutsche gewann seine Erstrundenpartie gegen den französischen Qualifikanten Hugo Grenier nach nur etwas mehr als einer Stunde Spielzeit mit 6:0 und 6:4. In der Runde der letzten 16 geht es für ihn gegen Alexander Bublik oder Hubert Hurkacz.

Vor Struffs Partie hatten die niederländischen Zuschauer einen 6:4 und 6:4-Erfolg ihres Landsmanns Tallon Griekspoor über Giovanni Mpetshi Perricard gesehen. Weniger gut war es zu Tagesbeginn für den 18-jährigen Lokalmatador Mees Rottgering gelaufen, der Quentin Halys in drei Sätzen unterlag.

