Giovanni Mpetshi Perricard trennt sich von seinem Langzeitcoach

Giovanni Mpetshi Perricard arbeitet ab sofort nicht mehr mit seinem Trainer Emmanuel Planque zusammen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.02.2026, 11:06 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Giovanni Mpetshi Perricard geht neue Wege

Kurz nach Saisonbeginn hat Giovanni Mpetshi Perricard die Trennung von seinem Langzeitcoach Emmanuel Planque bekanntgegeben. “Diese Etappe wird auf meiner Reise sehr wichtig bleiben”, schrieb der aufschlagstarke Franzose am Sonntag auf Instagram.

Mpetshi Perricard arbeitete vier Jahre lang mit Planque zusammen und und gewann im Jahr 2024 unter seine Ägide die Turniere in Lyon und Basel. In der Weltrangliste erreichte er ein Karrierehoch von Position 29, mittlerweile liegt Mpetshi Perricard auf Platz 56.

Saison 2025 verlief enttäuschend

Nach seinem Durchbruch in der Saison 2024 lief es für Mpetshi Perricard im vergangenen Jahr enttäuschend. Der 22-Jährige gewann keinen einzigen Titel und beendete die Spielzeit mit einer Bilanz von 19 Siegen und 26 Niederlagen.

In der laufenden Saison hält Mpetshi Perricard bei vier Siegen und vier Niederlagen. In dieser Woche schlägt der Franzose beim ATP-500-Turnier in Rotterdam auf. Möglicherweise wird es danach auch schon erste Aufschlüsse über seinen neuen Trainer geben.