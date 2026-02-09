ATP Rotterdam: Humbert nimmt Medvedev raus

Der an Nummer vier gesetzte Daniil Medvedev ist beim ATP 500-Turnier in Rotterdam bereits ausgeschieden. Der US Open-Sieger von 2021 unterlag Ugo Humbert in drei Sätzen.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 09.02.2026, 18:07 Uhr

© Getty Images Ugo Humbert behielt gegen Daniil Medvedev die Oberhand.

Humbert, der derzeit in der Weltrangliste “nur” auf Rang 36 rangiert, setzte sich in einem umkämpften ersten Satz im Tiebreak durch. Im zweiten Satz war Medvedev der bessere Mann und, als Humbert vor Beginn des dritten Satzes ein “medical time-out” nehmen musste, schienen die Zeichen auf Sieg des ehemaligen Weltranglisten-Ersten zu stehen. Doch der Franzose präsentierte sich im Entscheidungssatz stark und servierte nach einer Spielzeit von zwei Stunden und 22 Minuten zum 7:6 (4), 3:6 und 6:3-Erfolg aus.

Im Head-to-Head mit dem Russen führt Humbert mittlerweile mit 4:1. Der nächste Gegner des Franzosen wird im Spiel zwischen dem niederländischen Wild Card-Empfänger Guy den Ouden und dem Ungarn Marton Fucsovics ermittelt.

Struff morgen im Einsatz

Ebenfalls eine Runde weiter ist Cameron Norrie. Der an Nummer sechs gesetzte Brite behielt gegen Roberto Bautista Agut mit 7:6 und 6:1 die Oberhand.

Topgesetzter ist in Rotterdam Alex de Minaur. Der Australier bekommt es morgen in der ersten Runde mit dem auf die Tour zurückgekehrten Arthur Fils zu tun. Aus deutscher Sicht greift morgen Jan-Lennard Struff gegen den Qualifikanten Hugo Grenier ins Turniergeschehen ein.

Hier das Einzel-Draw in Rotterdam