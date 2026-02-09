ATP-Weltrangliste: Titelverteidigung in Montpellier spült Auger-Aliassime nach vorne

Die erfolgreiche Titelverteidigung in Montpellier hat sich für Felix Auger-Aliassime auch hinsichtlich der Weltrangliste ausgezahlt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.02.2026, 12:57 Uhr

© Getty Images Felix Auger-Aliassime gewann erneut in Montpellier

Nach seiner erfolgreichen Titelverteidigung in Montpellier hat sich Felix Auger-Aliassime in der Weltrangliste um zwei Plätze auf Rang sechs verbessert. Der Kanadier, der in dieser Woche beim ATP-500-Turnier in Rotterdam an Position zwei gesetzt ist, überholte durch seinen neuerlichen Turniersieg in Frankreich sowohl Taylor Fritz als auch Alex de Minaur.

Auf den ersten fünf Plätzen tat sich in der Woche nach den Australian Open nichts: Melbourne-Champion Carlos Alcaraz (13.150) führt das Ranking weiterhin souverän vor Jannik Sinner (10.300) an. Hinter dem Spitzenduo reihen sich mit Respektabstand Novak Djokovic (5280), Alexander Zverev (4605) und Lorenzo Musetti (4405) ein.

Neue Karrierehochs für Droguet und Damm

Einen großen Sprung nach vorne machte Montpellier-Finalist Adrian Mannarino, der sich von Platz 70 auf Rang 52 verbesserte. Die beiden Halbfinalisten Titouan Droguet (120) bzw. Martin Damm (130) durften sich jeweils über neue Karrierehochs freuen.

Bester Österreicher ist weiterhin Filip Misolic als Weltranglisten-76.

