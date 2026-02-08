Herausforderer für Jannik Sinner und Carlos Alcaraz? Pat Cash setzt auf Jack Draper

Auf der Suche nach Gegnern für Jannik Sinner und Carlos Alcaraz, die dem Topduo gefährlich werden können, setzt der ehemalige Grand-Slam-Sieger Pat Cash auf den Briten Jack Draper.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.02.2026, 18:17 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Pat Chash würde bei der Wahl eines Herausforders für Sinner und Alcaraz auf Draper setzen.

Die Tenniswelt sucht Kontrahenten für Jannik Sinner und Carlos Alcaraz. Zuletzt haben in Melbourne Alexander Zverev und Novak Djokovic dem Topduo die Stirn geboten. Doch natürlich wäre mindestens ein oder zwei weitere Spieler, die diesen kreis erweitern, für die Spannung bei den großen Turnieren wünschenswert. Pat Cash setzt dabei auf Jack Draper.

Der Wimbledonsieger von 1987 sieht vor allem das passende Spiel beim Briten für diese Rolle: "Er hat einen starken Leftie-Serve und eine krachende Vorhand und ist ein guter All-Rounder." Pat Cash schränkt dabei ein, dass der Brite dafür fit und verletzungsfrei bleiben, in dieser Woche kehrte Draper nach einigen Monaten Pause beim Davis Cup in Oslo sein Comeback feierte.

Draper feierte größten Triumph in Indian Wells

Seit den US Open musste der 24-Jährige pausieren. Zuvor feierte Draper beim Masters in Indian Wells im vergangenen März seinen größten Erfolg. In Madrid folgte ein weiteres Endspiel in dieser Turnierkategorie. Damit bewies Draper sein Können auch auf Sand.

Die Voraussetzungen sind also durch aus gegeben bei der Herausforder-Wahl von Pat Cash. Gegen Jannik Sinner hat Draper eine ausgeglichene Bilanz nach zwei Duellen. Auch die zwei Siege aus sechs Partien gegen Carlos Alcaraz können sich durchaus sehen lassen.