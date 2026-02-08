ATP Rotterdam: Hammermatches zum Auftakt, Draper fehlt

Die Auslosung in Rotterdam verspricht gleich zu Beginn äußerst spannende Matches. Jack Draper wird in der niederländischen Hafenstadt indes nicht am Start sein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.02.2026, 19:43 Uhr

© Getty Images Muss sich Alex de Minaur gleich zum Auftakt strecken?

Erst am Wochenende feierte Jack Draper bei Großbritanniens ungefährdetem 4:0-Davis-Cup-Erfolg in Norwegen nach langer Verletzungspause sein Comeback. Der Brite, der aufgrund einer Armverletzung seit den US Open kein Match mehr bestritten hatte, besiegte Viktor Durasovic glatt mit 6:2 und 6:2 und hinterließ dabei einen durchaus fitten Eindruck. Überstürzen will die Nummer 13 der Welt bei ihrem Comeback aber nichts.

Aus diesem Grund verzichtet Draper auf einen Start beim in der kommenden Woche stattfindenden ATP-500-Event in Rotterdam. “Obwohl ich hinsichtlich meiner Genesung positiv gestimmt bin, wurde mir geraten, nichts zu überstürzen und nicht gleich wieder mehrere Matches hintereinander zu bestreiten”, erklärte der 24-Jährige in Oslo. Insgesamt wähne er sich allerdings auf dem “richtigen Weg”.

Für die Veranstalter in Rotterdam ist Drapers Verzicht die nächste bittere Nachricht innerhalb weniger Tage. Vor dem Briten hatten bereits Carlos Alcaraz und Alexander Zverev ihr Kommen abgesagt. Das Teilnehmerfeld beim niederländischen Hallenturnier kann sich dennoch sehen lassen.

Wawrinka gibt sich letztmals die Ehre

Angeführt wird das Tableau vom Vorjahresfinalisten Alex de Minaur, der zum Auftakt auf den zuletzt verletzten Arthur Fils trifft. Nicht viel besser erwischten es seine vermeintlich größten Konkurrenten um den Titel: Felix Auger-Aliassime eröffnet gegen Alexei Popyrin, Alexander Bublik gegen Hubert Hurkacz und Daniil Medvedev spielt zunächst gegen Ugo Humbert.

Auch Stan Wawrinka wird sich in Rotterdam ein letztes Mal die Ehre geben. Der Schweizer, der seine Karriere bekanntermaßen nach der laufenden Saison beenden wird, bekommt es zum Auftakt mit dem Australier Aleksandar Vukic zu tun. Und könnte dann de Minaur fordern.

Das Einzel-Tableau in Rotterdam