ATP Montpellier: Mannarino fordert den Titelverteidiger im Finale

Lokalmatador Adrian Mannarino und Titelverteidiger Félix Auger-Aliassime sind ins Endspiel des ATP-Tour-250-Turniers in Montpellier eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.02.2026, 20:01 Uhr

© Getty Images Adrian Mannarino steht in Montpellier kurz vor dem Heimsieg

Fünf Titel hat Adrian Mannarino in seiner doch schon recht langen Karriere gewonnen, allerdings noch keinen in Frankreich. Das könnte der 37-Jährige nun morgen in Montpellier tatsächlich schaffen. Kleines Problem dabei: Es geht gegen jenen Mann, der im vergangenen Jahr an Ort und Stelle den Titel geholt hat - Felix Auger-Aliassime.

Der Kanadier gab im zweiten Halbfinale gegen Titouan Droguet zwar erstmals im laufenden Turnier einen Satz ab, setzte sich aber ungefährdet mit 6:4, 6:7 (5) und 6:1 durch. Davor hatte sich Mannarino mit einem 1:6, 6:3 und 6:4 gegen den amerikanischen Qualifikanten seinen Platz im Finale gesichert.

Das Head-to-Head zwischen den beiden Finalisten ist ausgeglichen: 2024 hatte sich Auger-Aliassime in Madrid glatt durchgesetzt, im Jahr davor Mannarino in Cincinnati ebenfalls in zwei Sätzen gewonnen.

Das Doppel-Finale findet übrigens mit deutscher Beteiligung statt. Denn Constantin Frantzen setzte sich mit seinem niederländischen Partner Robin Haase in der Vorschlussrunde gegen Jakob Schnitter und Mark Wallner denkbar knapp mit 7:6 (5), 6:7 (4) und 10:8 durch. Frantzen und Haase treffen morgen auf die Franzosen Albano Olivetti und Theo Arribage.

Hier das Einzel-Tableau in Montpellier

