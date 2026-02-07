ATP Montpellier: Mannarino fordert den Titelverteidiger im Finale
Lokalmatador Adrian Mannarino und Titelverteidiger Félix Auger-Aliassime sind ins Endspiel des ATP-Tour-250-Turniers in Montpellier eingezogen.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 07.02.2026, 20:01 Uhr
Fünf Titel hat Adrian Mannarino in seiner doch schon recht langen Karriere gewonnen, allerdings noch keinen in Frankreich. Das könnte der 37-Jährige nun morgen in Montpellier tatsächlich schaffen. Kleines Problem dabei: Es geht gegen jenen Mann, der im vergangenen Jahr an Ort und Stelle den Titel geholt hat - Felix Auger-Aliassime.
Der Kanadier gab im zweiten Halbfinale gegen Titouan Droguet zwar erstmals im laufenden Turnier einen Satz ab, setzte sich aber ungefährdet mit 6:4, 6:7 (5) und 6:1 durch. Davor hatte sich Mannarino mit einem 1:6, 6:3 und 6:4 gegen den amerikanischen Qualifikanten seinen Platz im Finale gesichert.
Das Head-to-Head zwischen den beiden Finalisten ist ausgeglichen: 2024 hatte sich Auger-Aliassime in Madrid glatt durchgesetzt, im Jahr davor Mannarino in Cincinnati ebenfalls in zwei Sätzen gewonnen.
Das Doppel-Finale findet übrigens mit deutscher Beteiligung statt. Denn Constantin Frantzen setzte sich mit seinem niederländischen Partner Robin Haase in der Vorschlussrunde gegen Jakob Schnitter und Mark Wallner denkbar knapp mit 7:6 (5), 6:7 (4) und 10:8 durch. Frantzen und Haase treffen morgen auf die Franzosen Albano Olivetti und Theo Arribage.
