ATP Montpellier: Gnadenloser Auger-Aliassime lässt Fils kein Chance

Titelverteidger Félix Auger-Aliassime ist mit einem souveränen 6:4 und 6.2 gegen Rückkehrer Arthur Fils ins Halbfianle des ATP-Tour-250-Turniers in Montpellier eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.02.2026, 20:51 Uhr

Felix Auger-Aliassime fehlen in Montpellier noch zwei Siege zur Titelverteidigung

Felix Auger-Aliassime zieht in Montpellier weiterhin unbeirrt seine Kreise. Der Kanadier, im letzten Jahr Titelträger und aktuell an Position eins gesetzt, hatte gestern ja schon Stan Wawrinka verabschiedet. Am Freitagabend beendete Auger-Aliassime mit einem 6:4 und 6.2 gegen Arthur Fils dessen Comeback-Turnier.

Der nächste Gegner von “FAA” wird im letzten Match des Tages zwischen Tallon Griekspoor und Tituan Droguet ermittelt.

In der unteren Tableau-Hälfte stehen die Matche sder Vorschlussrunde dagegen schon fest. Da trifft Lokalmatador Adrian Mannarino auf den Überraschnungsmann Martin Damm, der erst über die Qualifikation ins Hauptfeld gekommen war.

Mannarino hatte das rein französische Duell gegen Arthur Gea in drei harten Sätzen mit 5:7, 6:4 und 6:4 für sich entschieden. Für Damm ging es gegen Luca Nardi ein bisschen leichter von der Hand: Der US-Amerikaner gewann mit 6:3 und 7:6 (8).

