ATP Montpellier: Auger-Aliassime kämpft starken Wawrinka nieder

Titelverteidiger Felix Auger-Aliassime hat sich im Achtelfinale des ATP-Tour-250-Turniers gegen Stan Wawrinka mit 6:4 und 7:6 (2) durchgesetzt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.02.2026, 20:31 Uhr

© Getty Images Félix Auger-Aliassime steht in Montpellier im Viertelfinale

Mitte des zweiten Satzes sah es danach aus, als würde das erste Treffen zwischen Stan Wawrinka und Félix Auger-Aliassime klar in Richtung des Kanadiers gehen. Auger-Aliassime legte nach gewonnenem ersten Satz auch im zweiten Durchgang mit einem Break vor. Aber Wawrinka kam zurück, spielte sich mehr oder minder souverän ins Tiebreak.

Dort war es dann auch der Netzroller zum 4:1, der das Pendel doch in Richtung des favoriten ausschlagen ließ. Auger-Aliassime blieb konzentriert. Und sicherte sich nach 107 Spielminuten mit 6:4 und 7:6 (2) den Einzug ins Viertelfinale. Dort trifft er morgen entweder auf Rückkehrer Arthur Fils oder auf Ugo Blanchet.

Überraschend glatt gescheitert ist die Nummer zwei des Turniers: denn Flavio Cobolli, im November noch Davis-Cup-Held der Italiener, musste sich Landsmann Luca Nardi mit 2:6 und 2:6 geschlagen geben.

