Keine Tennisrente: Stefanos Tsitsipas wünscht sich für immer Novak Djokovic

AuchStefanos Tsistsipas zeigt sich nach den Australian Open fasziniert von Novak Djokovic. Wenn es nach dem Griechen geht, dann sollte der Finalist des vergangenen Wochenendes einfach immer weiterspielen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.02.2026, 12:14 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas möchte ungerne auf Novak Djokovic als Tennisprofi verzichten.

Novak Djokovic begeisterte in Melbourne mit seinem Halbfinalerfolg gegen Jannik Sinner und der guten Leistung im Endspiel gegen Carlos Alcaraz nicht nur die Tennisfans. Auch zahlreiche Spieler waren von der gezeigten Performance des Altmeisters angetan. Auch Stefanos Tsitsipas zollte dem Serben nun seinen Respekt und wünschte sich, dass Novak Djokovic niemals mit der aktiven Karriere aufhört

Tsitsipas war von den Leistungen des 24-fachen Grand-Slam-Siegers nicht nur beindruckt, sondern berichtete auch von einer Gänsehaut, die ihm beim Zusehen überkam. Laut dem Griechen ist Djokovic ein Vorbild für alle Sportler, da er auch im fortgeschrittenen Alter zu Höchstleistungen fähig ist.

Tsitsipas mit negativer Bilanz gegen Djokovic

Ob der Wunsch nach einer niemals endenden Karriere des “Djokers” so ganz ernst gemeint ist, mag zu bezweifeln sein. Denn im direkten Vergleich liegt Stefanos Tsitsipas mit zwei Siegen und zwölf Niederlagen deutlich im Hintertreffen gegen den Altmeister.

Doch bevor sich der aktuell auf Weltranglistenplatz 33 stehende Tsitsipas mit Duellen gegen Novak Djokovic auseinandersetzen kann, wird dieser zunächst nach seiner besten Form suchen müssen. Bei den Australian Open war nach zwei Runden gegen Tomas Machac das Turnier beendet.