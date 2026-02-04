ATP Montpellier: Wawrinka bucht Achtelfinal-Date mit "FAA"

Stan Wawrinka hat bei seiner Abschiedstournee das Achtelfinale beim ATP-Tour-250-Turnier in Montpellier erreicht. Dort geht es gegen den Turnierfavoriten: Félix Auger-Aliassime.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.02.2026, 19:05 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Stan Wawrinka hat in Montpellier das Achtelfinale erreicht

Die Tribünen in der Halle von Montpellier waren gut gefüllt am frühen Mittwochabend. Und warum auch nicht? Zu beobachten gab es womöglich zum letzten Mal einen dreimaligen Major-Sieger, eine Legende auf Abschiedstour: Stan Wawrinka. Aber der Schweizer wollte sich noch nicht endgültig aus Montpellier verabschieden. Wawrinka schlug Hamad Medjedovic mit 7:6 (3) und 6:4 und zog damit ins Achtelfinale ein.

Nach einem ausgeglichenen ersten Satz führte Wawrinka im zweiten Durchgang schnell mit zwei Breaks. Medjedovic holte sich eines zurück, musste sich dem Altmeister nach einer Spielzeit von knapp 100 Minuten aber doch geschlagen geben.

16-jähriger Franzose scheitert in Runde eins

Nächster Gegner wird die Nummer eins des Turniers sein: Félix Auger-Aliassime. Der Kanadier hatte zuletzt in Melbourne in der ersten Runde der Australian Open gegen Nuno Borges nach drei Sätzen aufgeben müssen. In der Zwischenzeit sollte sich “FAA” aber ausreichend erholt haben.

Während mit Wawrinka also ein Veteran den Einzug in die zweite Runde von Montpellier geschafft hat, musste sich ein hoffnungsvoller Youngster bei seinem Debüt auf der ATP-Tour geschlagen geben: Moise Kouame, erst 16 Jahre alt, hatte sich in der Qualifikation sein Startrecht für das Hauptfeld erworben. Musste sich dort aber Aleksandar Kovacevic mit 7:6 (5), 2:6 und 2:6 geschlagen geben.

Hier das Einzel-Tableau in Montpellier