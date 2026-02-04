Kommentator oder Coach: Taylor Fritz macht sich bereits Gedanken

Obwohl die Karriere als aktiver Spieler noch einige Jahre weitergehen soll, denkt Taylor Fritz schon an die Zeit nach dem Profitennis. Fest steht für den US-Amerikaner bereits, dass der Sport weiterhin einen wichtigen Bestandteil im Leben spielen soll.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.02.2026, 11:11 Uhr

© Getty Images Taylor Fritz möchte nach der Profikarriere gerne weiterhin im Tennis arbeiten.

Wenige Tage nach seinem Achtelfinalaus gegen Lorenzo Musetti bei den Australian Open gibt Taylor Fritz einen Einblick in seine Pläne nach der aktiven Profikarriere. Die Sterne stehen gut, dass der US-Amerikaner dem Sport erhalten bleibt. Denn der 28-Jährige kann sich eine Karriere nach der Karriere als Coach oder auch Tenniskommentator vorstellen.

Doch bei der zweiten Option fürchtet Fritz gar um seine zu hohe Expertise: „Ich kann sehr tiefgehend über Tennis sprechen, aber für viele könnte das nach Kauderwelsch klingen“, gab der Weltranglistensiebte in einem Twitchstream zu bedenken. Die Zweifel sind dabei gar nicht so verkehrt, offenbarte sich doch schon häufiger, dass ein guter Profi keineswegs das eigene Schaffen verständlich erklären kann.

Fritz denkt auch über Coachingkarriere nach

Taylor Fritz denkt daher lieber über eine Karriere als Tenniscoach nach. Dabei ist der US-Boy überzeugt, dass er alles mitbringt, um neue Topspieler zu formen. Vielleicht dann gar mit einem Grand-Slam-Titel in der reichhaltigen Erfahrungstasche?

Ob Topkommentator oder Topcoach. Zunächst bleibt uns Taylor Fritz noch einige Jahre erhalten, der nach eigener Aussage gerne bis zum Alter von 33 oder 34 Jahren auf der Tour als Spieler aktiv sein will. Und anschließend macht es ja vielleicht einfach die Mischung aus kommentieren und trainieren. Hauptsache der amerikanische Traum lebt weiter!