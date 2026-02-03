ATP Montpellier: Arthur Fils bei Comeback erfolgreich!

Arthur Fils ist mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Valentin Royer beim ATP-Tour-250-Turnier in Montpellier erfolgreich in den Tenniszirkus zurückgekehrt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.02.2026, 21:35 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Arthur Fils ist erfolgreich auf die ATP-Tour zurückgekehrt

Wie so oft ging es auch in diesem Match von Arthur Fils nicht ohne Drama. Denn die ersten beiden Sätze wurden im Tiebreak entschieden. Am Ende hieß es dann 7:6 (7), 6:7 (4) und 6:2 für Rückkehrer Fils. Der Franzose hatte sich ja im vergangenen Jahr bei den French Open gegen Jaume Munar einen Ermüdungsbruch zugezogen. Der Comebak-Versuch in Toronto fiel nicht erfolgreich aus.

Der Achtelfinalgegner von Fils wird im letzten Match am Dienstag ermittelt. Da treffen Andrea Vavassori und Lucky Loser Ugo Blanchet aufeinander.

Überraschend ausgeschieden ist in Montpellier schon Hubert Hurkacz, der ja mit Polen ja zu Beginn der Saison den United Cup gewinnen und dabei auch Spieler wie Alexander Zverev oder Taylor Fritz schlagen konnte.

Auger-Aliassime zum Auftakt gegen Wawrinka?

An Position eins ist übrigens Felix Auger-Aliassime gesetzt. Der Kanadier hatte viel Zeit, um sich auf dieses Event einzustimmen: Bei den Australian Open hatte “FAA” ja in Runde eins bei 1:2-Satzrückstand gegen Nuno Borges aufgeben musste.

Erster Gegner von Auger-Aliassime könnte übrigens eine Legende sein: Denn Stan Wawrinka ist in Runde eins gegen Hamad Medjedovic sicher nicht als krasser Außenseiter zu sehen.

Hier das Einzel-Tableau in Montpellier