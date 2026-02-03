ATP Montpellier: Humbert gewinnt, Hurkacz schon out

Beim ATP 250-Turnier in Montpellier ist mit Hubert Hurkacz bereits einer der Titelanwärter ausgeschieden. Lokalmatador Ugo Humbert ist indes eine Runde weiter.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 03.02.2026, 18:23 Uhr

© Getty Images Ugo Humbert steht in Montpellier im Achtelfinale.

Hurkacz hatte die Saison beim United Cup äußerst stark begonnen, musste bei den Australian Open aber eine überraschende Zweitrunden-Niederlage gegen den US-Amerikaner Ethan Quinn verdauen. Und auch in Montpellier kam das frühe Aus für den Polen - ebenfalls gegen einen US-Amerikaner.

Beim Turnier in Südfrankreich verlor der an Nummer sieben gesetzte Pole nämlich gleich zum Auftakt völlig überraschend gegen den Qualifikanten Martin Damm (ATP-Ranking Nummer 160) mit 6:7 (5) und 4:6.

Besser verlief der Dienstag für Lokalmatador Ugo Humbert. Der an Nummer fünf gesetzte Franzose bezwang den Niederländer Botic van de Zandschulp klar mit 6:3 und 6:4. Nächster Gegner von Umbert ist Adrian Mannarino, der sich bereits gestern gegen den Spanier Pedro Martinez durchgesetzt hatte.

Die vier Topgesetzten - unter ihnen die Nummer eins des Turniers Felix Auger-Aliassime und die Nummer zwei Flavio Cobolli - haben in der ersten Runde ein Freilos und greifen erst ab dem Achtelfinale ins Turniergeschehen ein.

