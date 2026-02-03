WTA: Serena Williams und das Spiel mit dem Comeback

Ein Werbespot beim Super Bowl, ein Eintrag im Dopingpool – laut der spanischen Sportzeitung “Marca” brodelt die Comeback-Gerüchteküche rund um Serena Williams.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 02.02.2026, 20:43 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Eigentlich war die Sache klar: Serena Williams verabschiedete sich 2022 bei den US Open vom Profitennis, genoss das Familienleben – Ende der Geschichte. Oder doch nicht? Laut der spanischen Sportzeitung Marca sorgt ausgerechnet der Super Bowl nun für neue Unruhe. Williams soll in einem Werbespot zur Super Bowl LX auftreten, und in den USA wird eifrig spekuliert, ob sie diese Bühne für mehr als nur Produktwerbung nutzt. Ein offizielles Statement gibt es nicht – aber ihr Name im Testing Pool der International Tennis Integrity Agency seit Oktober 2025 hat die Fantasie der Fans neu befeuert.

Doppel mit Schwester Venus?

Rein sachlich betrachtet ist ein echtes Comeback mit 44 Jahren natürlich eher Wunschdenken als realistische Planung. Gleichzeitig gilt: Wer sich wieder dem unangekündigten Dopingkontrollsystem unterwirft, denkt zumindest über Wettkampfsport nach. Williams selbst hält sich bedeckt, lacht Fragen nach einer Rückkehr meist weg – zuletzt auch in einer leicht angespannten TV-Szene, in der sie betonte, sie genieße einfach ihr Leben. Das klang weniger nach Trainingslager als nach Lebensfreude, aber eben auch nicht nach einem endgültigen Nein.

Sollte Serena tatsächlich noch einmal aufschlagen, wäre ein behutsamer Weg denkbar. Ein Doppel-Comeback, vielleicht sogar gemeinsam mit Schwester Venus, erscheint deutlich realistischer als ein ambitionierter Einzel-Anlauf. Turniere wie Wimbledon oder die US Open könnten mit einer Wildcard jederzeit die Tür öffnen – nicht aus sportlicher Gnade, sondern weil das Interesse gigantisch wäre. Unterm Strich bleibt es ein Spiel mit dem Konjunktiv. Wahrscheinlich? Eher nicht. Unmöglich? Bei Serena Williams sollte man sich mit solchen Urteilen lieber zurückhalten.