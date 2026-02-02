ATP-Weltrangliste: Djokovic überholt Alexander Zverev

Novak Djokovic hat sich durch seinen Finaleinzug bei den Australian Open wieder auf Platz 3 im ATP-Ranking gespielt - er steht damit vor Alexander Zverev. An der Spitze hat Carlos Alcaraz seinen Vorsprung vor Jannik Sinner ausgebaut.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 02.02.2026, 11:34 Uhr

© Getty Images

Carlos Alcaraz führt nun mit 13.650 Punkten deutlich vor Jannik Sinner, der auf 10.300 Zähler kommt. Der einfache Grund: Sinner hatte im vergangenen Jahr die Australian Open gewonnen und verlor dieses Mal im Halbfinale - ein Minus von 1.200 Punkten. Alcaraz hingegen macht 1.600 Punkte gut.

Das Rennen der beiden kann dennoch eng werden in den kommenden Monaten: Im Vorjahr war Sinner nach den Australian Open für drei Monate gesperrt, er kann also bei den Turnieren im Februar, März und April voll punkten. Wobei Alcaraz hier auch nicht allzu viel zu verteidigen hat (vor allem 500 Punkte aus Rotterdam und 1.000 aus Monte-Carlo).

Djokovic tauscht mit Zverev die Plätze

Dahinter gab's einen Wechsel: Novak Djokovic hat für seinen Finaleinzug 500 Punkte hinzugewonnen, Alexander Zverev genau diese 500 Punkte verloren. Der “Djoker” ist damit Dritter mit 5.280 Punkten, Zverev steht bei 4.605. Es folgen Lorenzo Musetti (5.), Alex de Minaur (6.), Taylor Fritz (7.), Felix Auger-Aliassime (8.), Ben Shelton (9.) und Alexander Bublik (10.).

Dahinter: Gab's nur leichte Wechsel. Bemerkenswert: Learner Tien steht mit Platz 24 nun so gut da wie noch nie.

Yannick Hanfmann wieder ein Top-100-Mann

Aus deutscher Sicht? Bleibt Daniel Altmaier auf Nummer 44, Jan-Lennard Struff steht auf 84. Und Yannick Hanfmann steigt um neun Plätze auf Rang 93.

In Österreich nimmt Filip Misolic mit Platz 78 sein bislang bestes Ranking ein. Sebastian Ofner ist die Nummer 135.

Schön aus Schweizer Sicht und auch generell: Stan Wawrinka pirscht sich wieder an die Top 100 - er klettert dank seiner starken Melbourne-Auftritte um 26 Positionen auf Platz 113.

