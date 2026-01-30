Trotz mieser Bilanz gegen Sinner, Alcaraz und Zverev: Ben Shelton bleibt zuversichtlich

Ben Shelton spielte sich bei den Australian Open bis in das Viertelfinale, scheiterte dort an Jannik Sinner. Die Niederlage zeigte eine große Schwäche des US-Profis auf, doch dieser bleibt zuversichtlich.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 30.01.2026, 11:46 Uhr

© Getty Images Ben Shelton hat eine miese Bilanz gegen die Topleute auf der Tour.

Ben Shelton kassierte im Viertelfinale der Australian Open eine klare Dreisatzniederlage gegen Jannik Sinner, der auch im Vorjahr den 23-Jährigen düpierte. Der US-Amerikaner scheiterte damit erneut an einem der Topspieler. Doch der Weltranglistensiebte zog sogar ein positives Fazit nach dem Aus in Melbourne: „Ich glaube, dass das Spiel einfach Zeit benötigt. Ich bin nahe dran, dass alles zusammenpasst.“

Die Bilanz gegen die Spitze der Weltrangliste ist für Ben Shelton dabei alles andere als zufriedenstellend. Gegen Jannik Sinner gewann Shelton 2023 das erste Duell, kassierte seitdem aber acht Niederlagen gegen den Südtiroler. Gegen Carlos Alcaraz setzte es bisher in drei Duellen stets Niederlagen, ebenso gegen Alexander Zverev in fünf Matches.

Shelton muss Rezept gegen Topleute finden

Shelton, der sein eigenes Spiel als „noch nicht komplett“ bezeichnet, fehlte bisher stets das passende Rezept in den direkten Duellen mit den dominanten Namen. Der dreifache Titelträger auf der ATP Tour spielte sich bisher bei den US Open 2023 und den Australian Open im Vorjahr jeweils in das Halbfinale. In New York unterlag Shelton Novak Djokovic glatt nach drei Durchgängen.

Noch scheinen die ständigen Niederlagen gegen die erwähnten Personen nichts zu sein, was Ben Shelton mental blockiert. Denn noch glaubt der US-Boy fest an eine spielerische Weiterentwicklung.