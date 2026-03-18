ATP Masters Miami: Für wen könnte Medvedev diesmal zum Stolperstein werden?

Der Finaleinzug in Indian Wells hat Daniil Medvedev zum wohl gefährlichsten Außenseiter auch beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami gemacht.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 18.03.2026, 07:32 Uhr

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© Getty Images Gegen Daniil Medvedev möchte aktuell wohl niemand gerne spielen

Es gibt ja seit dem Turnier in Dubai vor wenigen Tagen keine Gewissheiten mehr im Welttennis: Denn da gelang es Daniil Medvedev erstmals, an ein und demselben Ort zum zweiten Mal ein ATP-Turnier zu gewinnen. Dass Tallon Griekspoor nicht zum Finale antreten konnte, interessiert in ein paar Jahren höchstens noch ein paar bornierte Statistiker.

Im großen Bild betrachtet heißt der Coup von Dubai aber: Ja, Daniil Medvedev könnte durchaus auch in Miami zuschlagen. Nicht weil, sondern obwohl er im hard Rock Stadium bereits 2023 den Titel geholt hat. Zumal sich Meddy in Indian Wells von einer Seite gezeigt hat, die man bei ihm schon länger nicht mehr gesehen hat: offensiv, mit starkem Aufschlag, und noch stärkerer Selbstbeherrschung. Man geht sich wohl nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man festhält: Gegen Jannik Sinner hätte Medvedev im tennis Paradise auch beide Tiebreak-Sätze gewinnen können. Im ersten ließ er einen sehr machbaren Volley vorbeifliegen, im zweiten gab Medvedev eine 4:0-Führung aus der Hand.

Medvedev könnte auf Zverev treffen

Das sind keine guten Nachrichten für all diejenigen, die gegen Daniil Medvedev ohnehin nicht gerne spielen. Da fällt einem auch und vor allem Alexander Zverev ein. Und wie der Teufel so spielt, könnte Zverev im Viertelfinale tatsächlich auf Medvedev treffen. Dazu müsste dieser davor aber womöglich Ben Shelton aus dem Turnier kegeln. Oder Ugo Humbert. Beides fiele Medvedev nicht leicht, denn mit Linkshändern hat er in der Regel seine liebe Not.

Aber klar: Der Erfolg gegen Carlos Alcaraz im Halbfinale von Indian Wells hat Medvedev gezeigt, dass er einen der beiden besten Spieler der Welt nicht nur ärgern, sondern auch schlagen kann. Ob das auch konstant so sein kann, wird sich vielleicht schon in Miami zeigen. Da allerdings müsste es Medvedev im Halbfinale mit Jannik Sinner aufnehmen. Und könnte erst danach zum Schlage gegen Carlos Alcaraz ausholen.

Hier das Einzel-Tableau in Miami



