ATP-Challenger Murcia: Engel schafft Comeback-Sieg zum Auftakt

Justin Engel ist mir einem 6:3, 3:6 und 7:5 gegen Abdullah Shelbayh ins Achteflinale des ATP-Challenger-Turniers in Murcia eingezogen. Dabei stand der Deutsche schon kurz vor dem Ausscheiden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.03.2026, 20:58 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Justin Engel hat sein Auftaktmatch in Murcia gedreht

Was für eine kämpfersiche Leistung von Justin Engel! Der junge Nürnberger lag gegen Abdullah Shelbayh schon mit 3:5 im dritten Satz zurück - und holte sich danach die letzten vier Spiele des Matches.

In der Runde der letzten 16 bekommt es Engel nun mit dem an Position sieben gesetzten Italiener Andrea Pellegrino zu tun. Engel ist nicht der einzige Deutsche im Achtelfinale: Denn Christoph Negritu setzte sich zum Auftakt gegen Ivan Ghakov sicher mit 6:1 und 6:2 durch.

Angeführt wird das Tableau in Murcia vom Niederländer Jesper de Jong.

Hier das Einzel-Tableau in Murcia