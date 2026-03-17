Wegen Dopings: Matosevic bekommt vier Jahre Sperre aufgebrummt

Marinko Matosevic, ehemaliger Top-40-Spieler, ist wegen Blutdopings für vier Jahre gesperrt worden. Der Australier hat das Vergehen bereits vor einigen Woche gestanden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.03.2026, 09:47 Uhr

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© Getty Images Marinko Matosevic ist längst in Tennis-Rente

Sollte Marino Matosevic mit dem Gedanken spielen, aus der Rente zurückzukommen und noch einmal ein Comeback im professionellen Tennis zu versuchen, dann muss er sich damit bis ins Jahr 2030 gedulden. Dann ist Matosevic aber auch schon 45 Jahre alt. Könnte schwierig werden.

Allerdings hat der in Bosnien geborene Australier ohnehin schon längst keine Ambitionen mehr. Da wird ihn die vierjährige Sperre nun auch nicht jucken, die die International Tennis Integrity Agency (ITIA) verkündet hat.

Matosevic hatte vor ein paar Wochen ja selbst erklärt, dass er 2017 in Mexiko eine unerlaubte Bluttransfusion erhalten habe. Und dass er damals schon erkannte, dass diese keine gute Entscheidung gewesen sei. Matosevic warnte seine Kollegen, dasselbe zu versuchen.

Während seiner aktiven Karriere erreichte Marinko Matosevic ein Endspiel auf der ATP-Tour, verlor dieses aber 2012 in Delray Beach gegen Kevin Anderson.